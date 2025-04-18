В столицах Балтии снизились цены на бензин и дизель

К концу недели самая высокая цена на бензин была зафиксирована в Таллине, за ним следовала Рига, а самая низкая - в Вильнюсе. Что касается дизельного топлива, то здесь лидером по дороговизне оказалась Вильнюс, тогда как в Риге и Таллине дизель стоил одинаково.

В Риге, на заправке сети Circle K на улице Краста, цена бензина марки 95 снизилась на 6,2% и в четверг составляла 1,514 евро за литр. Цена дизеля опустилась на 10,2%, до 1,414 евро за литр по сравнению с предыдущей неделей.

В Вильнюсе, на заправке Circle K на проспекте Саванорю, в четверг литр 95-го бензина и литр дизельного топлива стоили одинаково - по 1,509 евро. За неделю бензин подешевел на 1,3%, дизель - на 2,6%.

В Таллине, на заправках сети Circle K, в четверг литр бензина марки 95 стоил 1,564 евро - на 1,9% меньше, чем неделей ранее. Дизельное топливо за неделю подешевело на 2,1% и в четверг стоило 1,414 евро за литр.

Что касается автогаза, то его цена в столицах Балтии демонстрировала разнонаправленную динамику.

В Риге литр автогаза стоил 0,895 евро - это на 3,2% меньше, чем неделей ранее. В Таллине цена, наоборот, выросла на 1,7% и составила 0,902 евро за литр. В Вильнюсе автогаз оставался стабильным в цене - 0,829 евро за литр.