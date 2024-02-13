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После попадания в список запрещенных артистов в РФ Киркоров отправился на Донбасс

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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: Кадр из видео

Российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в список артистов, "запрещенных к концертной деятельности" в РФ, приехал в самопровозглашенную ДНР и выступил перед ранеными военными, сообщила "Медуза".

Киркоров был одним из участников скандальной "голой вечеринки", организованной в преддверии Нового года российским блогером Настей Ивлеевой. После чего попал в опалу - его концерты стали отменять, с экранов убрали, из передач вырезали, а недавно, сообщают СМИ, он стал фигурантом и неформального списка музыкантов, на концертную деятельность которых в России установлены негласные ограничения.
 


Как пишет "Медуза" со ссылкой на прокремлевские СМИ, Филипп Киркоров приехал в самопровозглашенную Донецкую народную республику (оккупированную часть Украины) и посетил раненых российских военнослужащих в госпитале. Певец спел две песни и пообещал помочь с протезами, а также доставил гуманитарную помощь.

"У меня есть моя страна, уезжать никуда не собираюсь. Я живу здесь, жил и буду жить", - заявил Киркоров.

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