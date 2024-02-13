В среду, 14 февраля, в Ратуше чествовали рижанку, которая помогла вернуть сломанный преступниками тактильный памятник Свободы.
Фото ⟩ В Рижской думе выразили благодарность рижанке, вернувшей отломанный тактильный памятник Свободы
В конце прошлого года трое злоумыленников сломали обелиск тактильного памятника Свободы и ушли с ним.
Женщина, заметив произошедшее, пошла за ними и отняла отломанную часть памятника. Вскоре после этого полиция преступников задержала. В ходе расследования выяснилось, что один из задержанных ранее был многократно судим и недавно вышел на свободу.
Галерея: В Рижской думе чествовали рижанку, которая помогла вернуть сломанный преступниками тактильный памятник Свободы
Благодарность ответственной жительнице выразили руководство Рижской думы, руководитель Фонда освещения памятника Свободы, экс-президент Валдис Затлерс и заместитель начальника Рижской муниципальной полиции (RPP) Андрей Аронов.
Человеку, который повредил тактильный памятник Свободы, грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.
Как сообщила представитель прокуратуры Айга Эйдука, 17 января, прокурор направил в Рижский городской суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в повреждении тактильного памятника Свободы в центре Риги.
Согласно обвинительному заключению, вечером 4 декабря 2023 года в Риге у часов Лаймы мужчина умышленно сломал тактильный памятника Свободы. Мужчину задержали 15 декабря. После этого Рижский городской суд назначил ему меру пресечения - содержание под стражей.
Первоначально мужчина заявил полиции, что разбил тактильный памятник Свободы случайно, то есть схватив его во время фотосессии. Однако материалы видеонаблюдения не подтвердили слова подозреваемого.
После предъявления обвинительного заключения мужчина все же признал свою вину, но отказался давать показания и не объяснил причину повреждения тактильного памятника Свободы.
Стоимость тактильного памятника Свободы составляет более 31 000 евро, поэтому мужчине предъявлено обвинение в умышленном нанесении ущерба чужому имуществу в крупном размере.
Наказание за совершение такого преступления - лишение свободы на срок от трех месяцев до десяти лет с испытательным сроком или без такового на срок от одного до трех лет.
Ранее мужчина был наказан неоднократно за совершение различных уголовных преступлений и был освобожден из тюрьмы менее чем за месяц до того, как нанес ущерб тактильному памятнику Свободы.
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