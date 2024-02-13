Видео ⟩ Портал: Российские десантники благодарят компанию, принадлежащую латвийским бизнесменам

В распоряжение портала Kompromat.lv попал видеоролик, на котором российские десантники благодарят за поддержку российскую компанию по производству хлеба "Рижский хлеб", которая принадлежит латвийским предпринимателям, сообщает агентство LETA.
По данным российских регистров, "Рижский хлеб" принадлежит в равных долях Сергею Сиренко и Нормунду Бомису.
Предприятие "Рижский хлеб" работает в Ивановской области, городе Родники. Его продукция поставляется практически во все известные торговые сети в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре и других регионах России.
Когда сотрудники "Рижского хлеба" были призваны на войну против Украины, предприятие решило выделить солидные средства на приобретение амуниции для них, пишет Kompromat.lv.
Судя по видео, попавшему в распоряжение Kompromat.lv, "Рижский хлеб" активно поддерживает вторжение России в Украину.
Газета "Комсомольская правда" сообщала, что Бомис не поддерживал то, что "Рижский хлеб" тратит деньги на помощь участникам агрессии российского диктатора Путина. Однако его партнер - негражданин Латвии Сиренко - активно поддерживает российскую армию.
Kompromat.lv отмечает, что предприятие работает уже более 15 лет, и даже аннексия Крыма не остановила владельцев.
Бомис агентству LETA указал, что после вторжения России в Украину у него контактов с предприятием в России больше нет. "Мне лично запрещено въезжать в Российскую Федерацию, так как я из недружественного государства, и я совладелец пекарни в Украине", - отметил Бомис.
При этом он пояснил, что решение открыть с Сиренко бизнес в России было принято потому, что три года службы на военном корабле Средиземноморского флота помогли познакомиться и понять других людей того времени из Советского Союза. "С Сергеем до вторжения были как братья", - сказал Бомис.
Он отметил, что поддержку России Сиренко оказывал индивидуально, и российский бизнес с латвийским предприятием не связан. В свою очередь Сиренко от Бомиса после вторжения России в Украину дистанцировался.
Бомису в Латвии принадлежит зарегистрированное в 1991 году предприятие N.Bomja maiznīca Lielezers, в которой работает более ста человек. В 2010 году Бомис баллотировался на выборах в Сейм по списку от Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. Член правления Национального объединения Янис Домбрава подтвердил агентству LETA, что у Бомиса уже давно нет связи с партией.
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