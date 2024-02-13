Видео ⟩ Портал: Российские десантники благодарят компанию, принадлежащую латвийским бизнесменам

При этом он пояснил, что решение открыть с Сиренко бизнес в России было принято потому, что три года службы на военном корабле Средиземноморского флота помогли познакомиться и понять других людей того времени из Советского Союза. "С Сергеем до вторжения были как братья", - сказал Бомис.

Он отметил, что поддержку России Сиренко оказывал индивидуально, и российский бизнес с латвийским предприятием не связан. В свою очередь Сиренко от Бомиса после вторжения России в Украину дистанцировался.

Бомису в Латвии принадлежит зарегистрированное в 1991 году предприятие N.Bomja maiznīca Lielezers, в которой работает более ста человек. В 2010 году Бомис баллотировался на выборах в Сейм по списку от Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. Член правления Национального объединения Янис Домбрава подтвердил агентству LETA, что у Бомиса уже давно нет связи с партией.

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