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Почему пенсионеры в Латвии и ЕС продолжают работать?

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Пенсионеры и деньги. Иллюстративное фото
Пенсионеры и деньги. Иллюстративное фото Фото: Joe Giddens

Многие пенсионеры в Европе не торопятся полностью уходить на заслуженный отдых. Они продолжают работать, хотя доля таких активных пенсионеров сильно отличается в разных странах. Например, в Латвии этот показатель один из самых высоких в Евросоюзе: более 44% людей пенсионного возраста продолжают трудиться. TVNET+ выяснил причины.

Стареющее общество Европы все больше опирается на трудовой вклад старших поколений. Люди старшего возраста остаются активными все дольше и продолжают играть важную роль на рынке труда. 

Обычно процесс выхода на пенсию начинается ближе к 60 годам, а большинство полностью прекращают работать к 70.

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