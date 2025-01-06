Многие пенсионеры в Европе не торопятся полностью уходить на заслуженный отдых. Они продолжают работать, хотя доля таких активных пенсионеров сильно отличается в разных странах. Например, в Латвии этот показатель один из самых высоких в Евросоюзе: более 44% людей пенсионного возраста продолжают трудиться. TVNET+ выяснил причины.
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Почему пенсионеры в Латвии и ЕС продолжают работать?
Стареющее общество Европы все больше опирается на трудовой вклад старших поколений. Люди старшего возраста остаются активными все дольше и продолжают играть важную роль на рынке труда.