Почему пенсионеры в Латвии и ЕС продолжают работать?

Многие пенсионеры в Европе не торопятся полностью уходить на заслуженный отдых. Они продолжают работать, хотя доля таких активных пенсионеров сильно отличается в разных странах. Например, в Латвии этот показатель один из самых высоких в Евросоюзе: более 44% людей пенсионного возраста продолжают трудиться. TVNET+ выяснил причины.