В Ригу летают пустые самолеты?

Перед Рождеством бывший боксер Майрис Бриедис опубликовал в соцсетях видео, в котором показал, как летит в почти пустом самолете. По его словам, рейс из Египта в Ригу был практически без пассажиров, что, по его мнению, символизирует снижение интереса к Латвии как к направлению. Однако это утверждение оказалось вводящим в заблуждение: видео не относится к пассажирскому рейсу, а статистика показывает, что загрузка рейсов в Ригу в среднем составляет 80%, а количество пассажиров - на уровне допандемийных лет.