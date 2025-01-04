Перед Рождеством бывший боксер Майрис Бриедис опубликовал в соцсетях видео, в котором показал, как летит в почти пустом самолете. По его словам, рейс из Египта в Ригу был практически без пассажиров, что, по его мнению, символизирует снижение интереса к Латвии как к направлению. Однако это утверждение оказалось вводящим в заблуждение: видео не относится к пассажирскому рейсу, а статистика показывает, что загрузка рейсов в Ригу в среднем составляет 80%, а количество пассажиров - на уровне допандемийных лет.
В Ригу летают пустые самолеты?
В своем видео Бриедис заявил:
"Сегодня я лечу из Египта домой в Латвию. Впервые в жизни я оказался единственным пассажиром в большом самолете Boeing. Это дало возможность комфортно растянуться на трех сиденьях, но ощущение пустоты вызывает грусть. Печально осознавать, что в Латвию летит так мало людей".
Видео, опубликованное Бриедисом, демонстрировало рейс авиакомпании SkyUp! из египетского Шарм-эль-Шейха в Ригу 21 декабря. Однако, как пояснил представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс, это был технический рейс, предназначенный для перегонки самолета в Ригу. Такие рейсы обычно выполняются пустыми или с минимальным числом пассажиров.
Авиакомпания SkyUp! подтвердила, что данный рейс был заказан туроператором для дальнейшего использования самолета на маршруте из Риги в Египет. Билеты на него не продавались, хотя в последний момент было решено взять на борт несколько человек. Представитель SkyUp! Анастасия Арнова сообщила:
"Все последующие рейсы на этом маршруте были полностью заполнены".
Центральное статистическое управление сообщает, что за первые 11 месяцев прошлого года в Рижском аэропорту приземлилось более 295 тысяч пассажиров - показатель, аналогичный уровню до пандемии. Средняя загрузка регулярных рейсов в Ригу и из нее составляет около 80%.
Например, на следующий день после полета Бриедиса, 22 декабря, из Египта в Ригу прибыли четыре пассажирских самолета, на борту которых находилось от 146 до 214 человек.
Это не первый случай, когда Бриедис публикует вводящую в заблуждение информацию. В октябре он снял видео в пустом строительном магазине, утверждая, что в Латвии остановилось строительство. Однако проверка показала, что это не соответствует действительности.
Рижский аэропорт демонстрирует пассажиропоток, сопоставимый с допандемийными годами. Самолеты на маршрутах из Египта и обратно загружены почти полностью. Лайнер, показанный на видео Бриедиса, выполнял технический рейс и не предназначался для перевозки пассажиров.
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