Пн, 30.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Видео Новое требование к собственникам квартир: его нужно выполнить до 31 декабря

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Многоэтажный жилой дом. Иллюстративное фото
Многоэтажный жилой дом. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

До завтрашнего дня, 31 декабря, владельцы квартир обязаны предоставить свою контактную информацию в Строительную информационную систему (BIS), сообщает Латвийское телевидение.

Новое требование вступило в силу с ноября этого года.

По крайней мере, на данный момент за непредоставление информации наказание не предусмотрено.

В системе нужно указать имя, фамилию, номер телефона, адрес электронной почты и фактическое место жительства владельца. Это необходимо для того, чтобы владельцам квартир было проще связаться друг с другом для организации общих собраний и решения вопросов, связанных со зданием.

Однако о новом требовании мало кто слышал.

Видео: Сюжет Латвийского телевидения

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх