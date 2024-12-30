Новое требование вступило в силу с ноября этого года.

По крайней мере, на данный момент за непредоставление информации наказание не предусмотрено.

В системе нужно указать имя, фамилию, номер телефона, адрес электронной почты и фактическое место жительства владельца. Это необходимо для того, чтобы владельцам квартир было проще связаться друг с другом для организации общих собраний и решения вопросов, связанных со зданием.

Однако о новом требовании мало кто слышал.

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