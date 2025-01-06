Проверка изолированной работы энергосистемы Балтии может быть перенесена из-за Estlink 2

Ирклис заявил журналистам, что синхронизация стран Балтии с европейской энергосистемой является крупнейшим проектом энергонезависимости в истории Латвии и Балтии.

"Были и разные другие проекты, но этот - завершающий, теперь мы будем независимы от энергосистем России и Беларуси", - подчеркнул председатель правления AST.

Он напомнил, что этот процесс начался 15 лет назад, но значительное ускорение получил в 2019 году, когда Кабинетом министров было принято решение о синхронизации с европейской системой в конце 2025 года.

Затем в 2023 году страны Балтии договорились об отключении от российской сети уже феврале 2025 года.

Ирклис подчеркнул, что в октябре 2024 года оператор российской системы передачи согласился на разрыв договора БРЭЛЛ и до сих пор никаких официальных возражений со стороны России не поступило.

Цели синхронизации - энергетическая независимость, надежность электроснабжения и единый европейский рынок.

Ирклис отметил, что в связи с предстоящей синхронизацией инфраструктура усилена в четырех государствах - странах Балтии и Польше. Общие инвестиции в проект составляют приблизительно 2 млрд евро, из них в Латвии - примерно 480 млн евро.