В понедельник, 6 января, партии правящей коалиции не приняли решение о необходимости настаивать на замене председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартина Гаусса, вместо этого решив дождаться решений собрания акционеров.
Смена руководства airBaltic: что решило правительство?
После заседания партий, входящих в правительство, премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что авиакомпания важна для страны, она должна обеспечивать транспортировку жителей и делать это качественно.
"К сожалению, в начале года сообщение об отмене рейсов не было до конца объяснено", - сказала Силиня, добавив, что это заявление изначально вызвало недоумение у жителей Латвии.
Силиня отметила, что коалиция рассчитывает на то, что на собрании акционеров, запланированном на 21 января, будет проведена оценка текущего руководства авиакомпании.
Силиня также подчеркнула, что в целом airBaltic работает хорошо и компания должна продолжать свою деятельность.
Ранее наибольшую критику в адрес руководства airBaltic высказывал входящий в коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК).
Этот политический союз 3 января на заседании правления рассмотрел вопросы, связанные с airBaltic, и председатель правления СЗК Арманд Краузе после заседания заявил агентству LETA, что председатель правления airBaltic Мартин Гаусс утратил доверие СЗК и не может продолжать руководить компанией.
На собрании акционеров airBaltic, запланированном на 21 января, предполагается провести оценку работы совета компании, сообщил министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") в социальных сетях.
Министр подчеркнул, что airBaltic является важной экспортной компанией для страны, вносящей прямой вклад не только в авиационную отрасль, но и в экономику Латвии. Для продолжения развития компании ее руководство пообещало привлечь 300 миллионов евро частного капитала на реализацию бизнес-плана.
"Свои обещания нужно выполнять, и если обстоятельства меняются, всегда должен быть четкий план B", - написал Бришкенс.
Как сообщалось, 2 января airBaltic объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов их производителем Pratt & Whitney в летний сезон авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту рейсов на 21 маршруте. В целом будет отменено 4670 рейсов.
Будут отменены 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер, два рейса из Таллинна - в Дубровник и Гамбург, шесть рейсов из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, один рейс из Тампере - на Родос.
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