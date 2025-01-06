Смена руководства airBaltic: что решило правительство?

Министр подчеркнул, что airBaltic является важной экспортной компанией для страны, вносящей прямой вклад не только в авиационную отрасль, но и в экономику Латвии. Для продолжения развития компании ее руководство пообещало привлечь 300 миллионов евро частного капитала на реализацию бизнес-плана.

"Свои обещания нужно выполнять, и если обстоятельства меняются, всегда должен быть четкий план B", - написал Бришкенс.

Как сообщалось, 2 января airBaltic объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов их производителем Pratt & Whitney в летний сезон авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту рейсов на 21 маршруте. В целом будет отменено 4670 рейсов.

Будут отменены 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер, два рейса из Таллинна - в Дубровник и Гамбург, шесть рейсов из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, один рейс из Тампере - на Родос.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!