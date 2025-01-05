Кроме того, установлено, что в табакозаменителе максимальная концентрация никотина не должна превышать четырех миллиграммов на грамм. В законе заменяющий табак продукт определен как продукт, содержащий или не содержащий никотин (за исключением лечебных средств, табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных курительных устройств и емкостей для их заполнения), который предусмотрено использовать в сходных или сходных целях в качестве табачных изделий, растительных курительных продуктов, бездымных табачных изделий, электронных курительных устройств и емкостей для их заполнения независимо от содержания никотина в этих продуктах и вида их использования.

В законе также ужесточены штрафы за нарушения оборота табачной продукции. За продажу табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных курительных приборов или емкостей для их заполнения лицам моложе 20 лет будет назначаться штраф продавцу от 280 до 700 евро, а юридическому лицу - от 700 до 7100 евро. До сих пор за продажу этих продуктов не достигшим 18 лет лицам к продавцу можно было применить штраф от 280 до 350 евро, а к юридическому лицу - от 700 до 1400 евро.

Сразу после принятия поправок к закону представители Pro Vape раскритиковали их, высказав предположения, что изменения будут "очень выгодны нелегальному рынку". По оценкам Pro Vape, около 90% рынка не содержащих табак продуктов составляют продукты со вкусами. "В результате принятый запрет на использование ароматизаторов, кроме табака, может считаться эффективным запретом на продукты всей этой группы", - заявили представители компании, отметив, что при вводе запрета на продукты, на которые существует спрос, повышается риск приобретения потребителями этих продуктов на нелегальном рынке.

По информации Firmas.lv, Pro Vape в 2022 году работал с оборотом 76,285 млн евро, что на 93,1% больше, чем в 2021 году, при этом прибыль компании сократилась на 38,9% и составила 6,452 млн евро. Итоги деятельности за 2023 год пока недоступны.

Компания зарегистрирована в 2016 году, ее основной капитал составляет 2800 евро. Владельцами Pro Vape являются Мартиньш Ямонтс, которому через MJ Holding принадлежит 75% долей компании, и Эджус Пицка, которому через TP Holding принадлежат 25%.

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