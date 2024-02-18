Меладзе продает свою виллу, а Пугачева сделала пластику?

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Константин Меладзе продает виллу в Крыму?

Композитор и продюсер Константин Меладзе владеет некоторой недвижимостью не только в РФ, но и в Украине. Портал УНИАН пишет, что он решил еще в прошлом году продать свою виллу в Крыму, чтобы избежать возможной "национализации" имущества.

По слухам, Константин Меладзе приобрел двухэтажную виллу общей площадью 703 кв. м в Гурзуфе еще 14 лет назад. Там есть хамам, винная комната, стиральная комната, спортзал, каминный зал, 5 спален, 6 санузлов, просторная гостиная с кухней и домик для прислуги.

Сейчас желтые издания сообщают, что продюсер якобы поднял цену на свое имущество.