Меладзе продает свою виллу, а Пугачева сделала пластику?

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие сплетни о жизни звезд в желтой прессе за последние 7 дней. Итак, поехали!
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
Константин Меладзе продает виллу в Крыму?
Композитор и продюсер Константин Меладзе владеет некоторой недвижимостью не только в РФ, но и в Украине. Портал УНИАН пишет, что он решил еще в прошлом году продать свою виллу в Крыму, чтобы избежать возможной "национализации" имущества.
По слухам, Константин Меладзе приобрел двухэтажную виллу общей площадью 703 кв. м в Гурзуфе еще 14 лет назад. Там есть хамам, винная комната, стиральная комната, спортзал, каминный зал, 5 спален, 6 санузлов, просторная гостиная с кухней и домик для прислуги.
Сейчас желтые издания сообщают, что продюсер якобы поднял цену на свое имущество.
Напомним, в начале октября 2023 года Вера Брежнева разместила публикацию в соцсетях. Ее текст СМИ и поклонники стали трактовать как объявление о разводе с Константином Меладзе спустя восемь лет брака. Тем более что ранее уже ходили слухи о расставании пары.
Алла Пугачева сделала пластику?
14 февраля, в День всех влюбленных, российский юморист и телеведущий Максим Галкин поделился свежим снимком своей супруги Аллы Пугачевой.
На это фото обратил внимание желтый Telegram-канал Diana Spletni Live. В своем стриме на YouTube ведущая канала обсудила внешность Аллы Борисовны, заметив, что у нее "подбородок Джоли", намекая на то, что Примадонна сделала пластику. Ведущая подчеркнула, что в Израиле хорошие пластические хирурги.
Ранее Максим Галкин поделился с подписчиками видео, на котором он с сыном Гарри собирает конструктор из 5000 деталей. На фоне Лиза играет с мамой в карты. Слышен голос Аллы Пугачевой. Ролик снят в уютной домашней обстановке. В кадр даже попал четвероногий питомец семьи - черная собака Роки.
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