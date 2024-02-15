Видео ⟩ "Не могу свести концы с концами". Пенсионер остался без социальной помощи

Несколько лет назад мужчина владел фермой, которую продал в 2002 году. Инсульт прервал его нормальную жизнь. У него было несколько инсультов, также мужчина перенес серьезную операцию.

Последние пять лет он очень нуждается и на помощь ему приходит социальная служба.

"Я не могу свести концы с концами. Мне нужны лекарства, мне нужно платить за электричество и так далее", - рассказывает мужчина.

Он уже несколько лет подает заявку на статус получателя помощи от самоуправления, но последняя проверка активов выявила, что мужчине принадлежит ферма, проданная более 20 лет назад. Это мешает ему получить необходимую ему помощь.

Чтобы быстрее получить помощь, мужчина должен ликвидировать фирму. Реестр компаний сообщает, что процесс ликвидации продлится не менее трех месяцев.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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