Выбраны растение и "слизень" 2025 года





Белая виноградная улитка приспособилась к жизни в нетипичных для улиток местах: сухих, открытых и солнечных, но обязательно с известковой почвой. Сейчас обнаружено несколько мест ее обитания прямо на железнодорожных насыпях, которые обычно сложены из доломитового щебня. В такие места они обычно попадают при помощи людей: в преддверии жары ищут укрытия под поездами и другим транспортом.



В 2008 году даже проводили эксперимент: белых улиток выпустили в обычный сад и на грядки. К концу лета их численность уменьшилась - моллюски расползлись в поисках укрытия. Однако на следующий год их находили в основном на альпийских горках среди доломита. Так что садам и огородам они не угрожают.

