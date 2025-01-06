В начале года латвийские природоведы, традиционно, выбирают "флору и фауну года". На днях орнитологи и энтомологи выбрали птицу, беспозвоночное и насекомое. Теперь на очереди растения и моллюски.
Выбраны растение и "слизень" 2025 года
Латвийская ассоциация малакологов выбрала белую виноградную улитку (Helicella obvia) моллюском 2025 года. Специалисты этой организации поделились подробностями об этом представители животного мира. Хотя улиток зачастую считают вредителями, не все представители этой группы становятся таковыми. Основная причина - это отсутствие подходящей среды обитания. Вредителями обычно становятся виды, которым нужна влажная почва, тень и соответствующая кормовая база.
Белая виноградная улитка приспособилась к жизни в нетипичных для улиток местах: сухих, открытых и солнечных, но обязательно с известковой почвой. Сейчас обнаружено несколько мест ее обитания прямо на железнодорожных насыпях, которые обычно сложены из доломитового щебня. В такие места они обычно попадают при помощи людей: в преддверии жары ищут укрытия под поездами и другим транспортом.
В 2008 году даже проводили эксперимент: белых улиток выпустили в обычный сад и на грядки. К концу лета их численность уменьшилась - моллюски расползлись в поисках укрытия. Однако на следующий год их находили в основном на альпийских горках среди доломита. Так что садам и огородам они не угрожают.
В свою очередь растением года Латвийское ботаническое общество выбрало лапчатку песчаную (Potentilla arenaria).
Растение встречается на сухих и солнечных лесных опушках, склонах и обочинах дорог. Часто его можно увидеть у Даугавы, особенно в ее нижнем течении. Жители Огре или Риги весной могут любоваться великолепные желтые ковры из окна автомобиля или поезда. В других же местах Латвии лапчатка встречается редко (в Северной Латвии, Латгалии или Селии) или вообще не растет.
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