В мае 1997 года в Великобритании был похищен и убит школьник Джейми Лавис. Убийца и педофил Даррен Викерс после совершенного преступления останавливаться не собирался и уговорил семью мальчика позволить ему поселиться у них дома, чтобы "помочь" в поисках пропавшего. Эта трагическая история - вызывающий мурашки пример того, что зло может скрываться в, казалось бы, простых, отзывчивых и добросердечных людях.
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Педофил и убийца, проникший в семью жертвы под видом благодетеля
Восьмилетний школьник Джейми Лавис был живым и заслуживающим доверия ребенком, поэтому его исчезновение майским днем 1997 года глубоко потрясло и смутило его семью. Тело мальчика не удавалось найти пять месяцев, его поиски стали одной из самых значительных поисковых операций в регионе. Местная коммуна сплотилась как никогда ранее, чтобы найти мальчика, и руководство поисками взял на себя местный водитель автобуса Даррен Викерс, который последним видел ребенка.