Педофил и убийца, проникший в семью жертвы под видом благодетеля

Восьмилетний школьник Джейми Лавис был живым и заслуживающим доверия ребенком, поэтому его исчезновение майским днем 1997 года глубоко потрясло и смутило его семью. Тело мальчика не удавалось найти пять месяцев, его поиски стали одной из самых значительных поисковых операций в регионе. Местная коммуна сплотилась как никогда ранее, чтобы найти мальчика, и руководство поисками взял на себя местный водитель автобуса Даррен Викерс, который последним видел ребенка.

До исчезновения Джейми у Викерса никаких особых отношений с его семьей не было. Он рассказал, что на привычном маршруте на подъезде к Стейлибриджу в автобус зашел мальчик в синем тренировочном костюме. Водитель позволил ему принять участие в управлении автобусом, переключении передач и выдаче билетов. Тогда пассажиры не увидели в этом ничего плохого - наоборот, добросердечные действия водителя. Очевидцы позднее также вспомнили, что Викерс гладил ребенка по голове, игрался с его волосами.