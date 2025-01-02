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Педофил и убийца, проникший в семью жертвы под видом благодетеля

Перевод: rus.tvnet.lv
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Убийца и педофил Даррен Викер между родителями своей жертвы Джейми Лависа
Убийца и педофил Даррен Викер между родителями своей жертвы Джейми Лависа Фото: Ekrānuzņēmums no "Youtube" video

В мае 1997 года в Великобритании был похищен и убит школьник Джейми Лавис. Убийца и педофил Даррен Викерс после совершенного преступления останавливаться не собирался и уговорил семью мальчика позволить ему поселиться у них дома, чтобы "помочь" в поисках пропавшего. Эта трагическая история - вызывающий мурашки пример того, что зло может скрываться в, казалось бы, простых, отзывчивых и добросердечных людях.

Восьмилетний школьник Джейми Лавис был живым и заслуживающим доверия ребенком, поэтому его исчезновение майским днем 1997 года глубоко потрясло и смутило его семью. Тело мальчика не удавалось найти пять месяцев, его поиски стали одной из самых значительных поисковых операций в регионе. Местная коммуна сплотилась как никогда ранее, чтобы найти мальчика, и руководство поисками взял на себя местный водитель автобуса Даррен Викерс, который последним видел ребенка.

До исчезновения Джейми у Викерса никаких особых отношений с его семьей не было. Он рассказал, что на привычном маршруте на подъезде к Стейлибриджу в автобус зашел мальчик в синем тренировочном костюме. Водитель позволил ему принять участие в управлении автобусом, переключении передач и выдаче билетов. Тогда пассажиры не увидели в этом ничего плохого - наоборот, добросердечные действия водителя. Очевидцы позднее также вспомнили, что Викерс гладил ребенка по голове, игрался с его волосами.

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