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В США попытка двух мужчин найти "снежного человека" закончилась смертью

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Лес в снегу. Иллюстративное фото
Лес в снегу. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

Согласно информации от властей штата Вашингтон, двое мужчин были найдены мертвыми в отдаленном лесу вскоре после Рождества. Они отправились на поиски загадочного существа, известного как "Снежный человек" (Bigfoot), сообщает BBC.

Оба мужчины из Портленда, штат Орегон, были обнаружены мертвыми после трехдневной поисковой операции, начавшейся в Рождество.

Член семьи сообщил властям, что мужчины не вернулись из поездки в национальный природный парк Гиффорд Пинчот, куда они отправились искать доказательства существования мифического существа, якобы обитающего в этом лесу.

В поисках участвовали более 60 добровольцев, которые с помощью самолетов и собак обыскивали лесную местность в экстремально холодных погодных условиях.

"Судя по погодным условиям и плохой подготовке мужчин, их смерть, вероятно, связана с замерзанием", - говорится в заявлении.

Офис шерифа нашел автомобиль, принадлежавший погибшим, недалеко от города Виларда, после чего поиски были сосредоточены в этом районе. В операции использовались беспилотники, а также вертолеты береговой охраны.

Имена погибших не разглашаются, но известно, что им было 37 и 59 лет.

Погодные условия в горах до и во время поисков были суровыми: шел снег, ледяной дождь, а температура опускалась ниже нуля.

Спасателям также пришлось бороться с высоким уровнем воды в реках и поваленными деревьями.

В районе Тихоокеанского северо-запада США и западной части Канады сообщалось о сотнях наблюдений "Снежного человека". Наряду с Лох-несским чудовищем это одно из самых известных мифических существ в мире.

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