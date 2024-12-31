В США попытка двух мужчин найти "снежного человека" закончилась смертью

Оба мужчины из Портленда, штат Орегон, были обнаружены мертвыми после трехдневной поисковой операции, начавшейся в Рождество.

Член семьи сообщил властям, что мужчины не вернулись из поездки в национальный природный парк Гиффорд Пинчот, куда они отправились искать доказательства существования мифического существа, якобы обитающего в этом лесу.

В поисках участвовали более 60 добровольцев, которые с помощью самолетов и собак обыскивали лесную местность в экстремально холодных погодных условиях.

"Судя по погодным условиям и плохой подготовке мужчин, их смерть, вероятно, связана с замерзанием", - говорится в заявлении.

Офис шерифа нашел автомобиль, принадлежавший погибшим, недалеко от города Виларда, после чего поиски были сосредоточены в этом районе. В операции использовались беспилотники, а также вертолеты береговой охраны.

Имена погибших не разглашаются, но известно, что им было 37 и 59 лет.

Погодные условия в горах до и во время поисков были суровыми: шел снег, ледяной дождь, а температура опускалась ниже нуля.

Спасателям также пришлось бороться с высоким уровнем воды в реках и поваленными деревьями.

В районе Тихоокеанского северо-запада США и западной части Канады сообщалось о сотнях наблюдений "Снежного человека". Наряду с Лох-несским чудовищем это одно из самых известных мифических существ в мире.

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