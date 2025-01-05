Влияние отмены рейсов авиакомпании airBaltic предстоящим летом на туристические потоки в Латвии, вероятно, будет ограниченным, так как основные и стратегически важные маршруты в планах авиакомпании сохранены, сказал агентству LETA президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш.
Индустрия гостеприимства обеспокоена публичными заявлениями представителей airBaltic
Однако, по его словам, индустрию гостеприимства беспокоят публичные заявления должностных лиц airBaltic о сложившейся ситуации, которые противоречат сказанному ранее.
Также обеспокоенность вызывает необходимость дополнительного финансирования со стороны государства для обеспечения дальнейшей работы авиакомпании и успешного первичного размещения акций.
"Авиаперевозки имеют решающее значение для привлечения иностранных туристов в Латвию, и любая нестабильность в этом секторе создает риски для индустрии гостеприимства в целом", - отметил Калниньш.
Учитывая важность airBaltic для туристической инфраструктуры Латвии, индустрия гостеприимства ожидает четких и долгосрочных решений по обеспечению стабильного развития авиаперевозок. "Такая стабильность необходима для того, чтобы оставаться конкурентоспособными и способствовать развитию Латвии как привлекательного туристического направления", - подчеркнул руководитель ассоциации.
Как сообщалось, 2 января airBaltic объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов их производителем Pratt & Whitney в летний сезон авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту рейсов на 21 маршруте. В целом будет отменено 4670 рейсов.
Будут отменены 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер, два рейса из Таллинна - в Дубровник и Гамбург, шесть рейсов из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, один рейс из Тампере - на Родос.
После заявления авиакомпании министр сообщения Каспарс Бришкенс сообщил, что совету airBaltic поручено немедленно предоставить разъяснения об обоснованности отмены рейсов и влиянии этого решения на авиасообщение с Латвией.
Также министр заявил, что руководство airBaltic, в том числе председатель правления Мартин Гаусс и председатель совета Клавс Васкс обязаны выполнить обещания по привлечению капитала в размере 300 млн евро для реализации бизнес-плана авиакомпании, а также обеспечить, чтобы деятельность airBaltic отвечала интересам государства и пассажиров.
В 2023 году airBaltic перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше 2022 года, и выполнила 44 100 рейсов, что на 18,3% больше.
Аудированный оборот авиакомпании в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль составила 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
Государству принадлежат 97,97% акций airBaltic.
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