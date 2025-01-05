Индустрия гостеприимства обеспокоена публичными заявлениями представителей airBaltic

Однако, по его словам, индустрию гостеприимства беспокоят публичные заявления должностных лиц airBaltic о сложившейся ситуации, которые противоречат сказанному ранее.

Также обеспокоенность вызывает необходимость дополнительного финансирования со стороны государства для обеспечения дальнейшей работы авиакомпании и успешного первичного размещения акций.

"Авиаперевозки имеют решающее значение для привлечения иностранных туристов в Латвию, и любая нестабильность в этом секторе создает риски для индустрии гостеприимства в целом", - отметил Калниньш.

Учитывая важность airBaltic для туристической инфраструктуры Латвии, индустрия гостеприимства ожидает четких и долгосрочных решений по обеспечению стабильного развития авиаперевозок. "Такая стабильность необходима для того, чтобы оставаться конкурентоспособными и способствовать развитию Латвии как привлекательного туристического направления", - подчеркнул руководитель ассоциации.

Как сообщалось, 2 января airBaltic объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов их производителем Pratt & Whitney в летний сезон авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту рейсов на 21 маршруте. В целом будет отменено 4670 рейсов.