Союз зеленых и крестьян предлагает индексировать все пенсии

На следующей неделе СЗК намерен ознакомить со своим предложением партнеров по коалиции. По информации партии, подготовленные Аугулисом предложения по поправкам к закону поддержаны в совете по делам пожилых людей, в котором приняли участие представители Латвийской федерации пенсионеров, Рижского альянса активных пожилых людей и Объединения общин пожилых людей Латвии.

В прошлом году в качестве одного из вариантов действий Аугулис озвучил возможность проводить индексацию пенсий дважды в год.

Глава Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча на прошлой неделе рассказала агентству LETA, что со стороны государства ожидает изменений в индексации пенсий. Говоря о предложениях к бюджету 2025 года, Барча отметила, что начата работа по обеспечению доплат за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года. В этом году их планируют выделить людям, выходившим на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах.

В 2025 году надбавки планируется назначить людям, вышедшим на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах, в 2026 году - людям, вышедшим на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах, в 2027 году - вышедшим на пенсию в 2021, 2022 и 2023 годах, в 2028 году - вышедшим на пенсию в 2024, 2025 и 2026 годах, в 2029 году - людям, которые вышли на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах.

Федерация предлагает включить в бюджет 2025 года и базовые пенсии. Она предлагает установить базовую пенсию лицам, имеющим стаж работы с 1996 года до момента, когда они закончили работу, в том числе с наступлением пенсионного возраста, если лицо, будучи пенсионером, продолжает работать и платить налоги.

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