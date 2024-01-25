Министр выступает за изменения в индексации пенсий

В конце прошлого года в Латвии пенсии по старости получали 437 374 человека, средний размер назначенной пенсии вместе с доплатой составил 563 евро, средний возраст пенсионера - 74,4 года, согласно данным, представленным сегодня, 25 января, на заседании Совета по делам сениоров.

В прошлом году 43% пенсионеров получили пенсию от 500 до 1000 евро, 34% - от 350 до 500 евро, 7% пенсионеров получили пенсию, превышающую 1000 евро.

Однако велико и число получателей государственной минимальной пенсии, которое в прошлом году составило 16% от всех пенсионеров по старости.

Участники заседания сошлись во мнении, что индексация пенсий два раза в год не улучшит материальное положение пенсионеров, поэтому призвали министерство усовершенствовать существующий порядок индексации пенсий.

Министр подчеркнул, что он выступает за индексацию всего размера пенсии с учетом инфляции. Если бы этот проект был реализован уже в этом году, то потребовалось бы дополнительно 6,9 миллиона евро из социального бюджета, а в следующем году - 27,9 миллиона евро.

Министр благосостояния подчеркнул, что "цель индексации пенсий состоит в том, чтобы они не потеряли свою ценность из-за инфляции, поэтому индексировать необходимо всю пенсию, а не только ее часть".

Министр готов вынести такую ​​позицию на переговоры в правительстве, чтобы изменения в индексации были введены уже в октябре этого года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!