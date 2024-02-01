Минблаг рассказал, нужно ли повышать пенсионный возраст

Даце Трушинска, представитель Министерства благосостояния, отметила, что пенсионная реформа началась в 2014 году.

"В течение 10 лет каждый год возраст выхода на пенсию повышался на три месяца, и к 2025 году он достигнет 65 лет как для мужчин, так и для женщин. Минимальный трудовой стаж для возможности выйти на пенсию по старости с будущего года составит 20 лет вместо нынешних 15".

Министр благосостояния Улдис Аугулис сказал, что сегодня нет предпосылок для повышения пенсионного возраста.

"Насчет пенсионного возраста на сегодняшний день нет никаких вопросов о каких-либо изменениях. Потому что мы видим, что социальный бюджет работает хорошо, и сейчас насчет того, чтобы повышать пенсионный возраст дальше, речь не идет.

Демография - это только одно! Мы зависим и от роста ВВП, от роста минимальных зарплат, от роста средних зарплат, развития экономики в целом. Сейчас мы таких индикаций не видим, чтобы "завтра к обеду" нужно было какие-то изменения вводить. Или в 2025 году и в дальнейшие годы", - сказал Улдис Аугулис.