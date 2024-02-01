Минблаг рассказал, нужно ли повышать пенсионный возраст

В Латвии постепенно повышается возраст выхода на пенсию, к 2025 году он достигнет 65 лет. Периодически возникают дискуссии о том, надо ли продолжить повышать пенсионный возраст. Юлия Петрик, журналист программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4, собрала мнения эксперта и чиновников, пишет Rus.LSM.
Даце Трушинска, представитель Министерства благосостояния, отметила, что пенсионная реформа началась в 2014 году.
"В течение 10 лет каждый год возраст выхода на пенсию повышался на три месяца, и к 2025 году он достигнет 65 лет как для мужчин, так и для женщин. Минимальный трудовой стаж для возможности выйти на пенсию по старости с будущего года составит 20 лет вместо нынешних 15".
Министр благосостояния Улдис Аугулис сказал, что сегодня нет предпосылок для повышения пенсионного возраста.
"Насчет пенсионного возраста на сегодняшний день нет никаких вопросов о каких-либо изменениях. Потому что мы видим, что социальный бюджет работает хорошо, и сейчас насчет того, чтобы повышать пенсионный возраст дальше, речь не идет.
Демография - это только одно! Мы зависим и от роста ВВП, от роста минимальных зарплат, от роста средних зарплат, развития экономики в целом. Сейчас мы таких индикаций не видим, чтобы "завтра к обеду" нужно было какие-то изменения вводить. Или в 2025 году и в дальнейшие годы", - сказал Улдис Аугулис.
Доктор экономики, эксперт в области пенсионной системы Эдгар Вольскис поддерживает Минблаг. Но эксперт видит другую проблему, связанную с тем, что из-за низкой рождаемости и эмиграции в Латвии не хватает работников, и эту ситуацию можно изменить только через миграцию.
"Расчеты показали, что в Латвию в период с 2025 по 2030 год должно приехать дополнительно 100 тысяч работников", - считает эксперт.
Он отмечает, что если потребуется поднимать возраст выхода на пенсию до 68 лет, то государство должно переподготовить людей предпенсионного возраста, надо поддерживать здоровье пожилых, чтобы они могли быть активны на рынке труда.
"Готово ли наше население с теми знаниями, состоянием здоровья, навыками в будущем продолжать находиться на рынке труда? Какие знания и какие навыки от людей будут требоваться? Мы тогда должны подготовить то население, которое находится в предпенсионном возрасте, начиная с 60 лет", - отметил Вольскис.
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