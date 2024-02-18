Сбежавший в Россию Панкратов объявлен в международный розыск

Расследованием дела занималась Служба государственной безопасности (VDD). Уголовный процесс был начат 29 июля прошлого года, и в ходе расследования VDD установила, что бывший депутат тиражировал провоцирующие ненависть в отношении украинцев и беженцев из Украины высказывания на нескольких информационных ресурсах, используемых в целях агрессивной российской пропаганды.

Также в ходе расследования было установлено, что обвиняемый предоставил экономические ресурсы другому лицу, включенному в санкционный список.

Панкратов был задержан VDD летом 2022 года, и 1 августа суд назначил ему меру пресечения в виде ареста. Позже арест был заменен на залог в размере 5 тыс. евро, который Панкратов внес и 5 января был освобожден из-под стражи.

Телеканал ТV3 ранее сообщал, что 17 июля прошлого года Панкратов посетил оккупированные Россией города Запорожской области Украины. В сюжете, опубликованном на кремлевском пропагандистском канале "Вести.ру", показано, как Панкратов принимает участие в конференции оккупационных властей по референдумам о "присоединении" к России.

Панкратов в 2009 году был избран депутатом Рижской думы от объединения партий "Центр согласия". В 2018 году он баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку "За альтернативу", а в 2019 году - на выборах в Европарламент по списку Партии действия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!