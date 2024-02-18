Сбежавший в Россию Панкратов объявлен в международный розыск

Рижский городской суд может рассмотреть уголовное дело бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова, которого обвиняют в действиях, направленных на разжигание национальной ненависти к украинцам.
Рижский городской суд приостановил на неопределенный срок рассмотрение уголовного дела, по которому Панкратов обвиняется в разжигании розни против украинцев, поскольку обвиняемый исчез. О его исчезновении в полицию сообщила его жена, однако позже выяснилось, что Панкратов сбежал в Россию, где уже давал интервью местным пропагандистским СМИ.
Как сообщили агентству LETA в суде, уголовное производство приостановлено, а обвиняемый объявлен в международный розыск.
В соответствии с законом, после того как подозреваемый найден или получена информация о том, что он находится за границей, судья возобновляет судебное разбирательство. Судья может возобновить судебное разбирательство, если он получил информацию о том, что местонахождение подозреваемого неизвестно.
Ранее в прокуратуре Латвии заявляли, что согласно закону суд может рассмотреть уголовное дело в отсутствие обвиняемого, если местонахождение обвиняемого неизвестно, либо обвиняемый находится находится в другом государстве и обеспечить его явку в суд невозможно.
Панкратову предъявлено обвинение в действиях, направленных на разжигание национальной розни, а также в нарушении санкций ЕС, сообщили в прокуратуре.
Расследованием дела занималась Служба государственной безопасности (VDD). Уголовный процесс был начат 29 июля прошлого года, и в ходе расследования VDD установила, что бывший депутат тиражировал провоцирующие ненависть в отношении украинцев и беженцев из Украины высказывания на нескольких информационных ресурсах, используемых в целях агрессивной российской пропаганды.
Также в ходе расследования было установлено, что обвиняемый предоставил экономические ресурсы другому лицу, включенному в санкционный список.
Панкратов был задержан VDD летом 2022 года, и 1 августа суд назначил ему меру пресечения в виде ареста. Позже арест был заменен на залог в размере 5 тыс. евро, который Панкратов внес и 5 января был освобожден из-под стражи.
Телеканал ТV3 ранее сообщал, что 17 июля прошлого года Панкратов посетил оккупированные Россией города Запорожской области Украины. В сюжете, опубликованном на кремлевском пропагандистском канале "Вести.ру", показано, как Панкратов принимает участие в конференции оккупационных властей по референдумам о "присоединении" к России.
Панкратов в 2009 году был избран депутатом Рижской думы от объединения партий "Центр согласия". В 2018 году он баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку "За альтернативу", а в 2019 году - на выборах в Европарламент по списку Партии действия.
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