Фото ⟩ Джо Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными

Глава Белого дома Джо Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными и выразил соболезнования с их тяжелой утратой. Об этом сам президент США сообщил в соцсети Х в четверг, 22 февраля. Где именно прошла встреча, Байден не уточнил.
Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.— President Biden (@POTUS) February 22, 2024
Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3
"Наследие мужества Алексея будет жить в Юлии и Даше, а также в бесчисленных людях по всей России, борющихся за демократию и права человека", - написал президент США.
Уже сообщалось, что Мать политика Алексея Навального Людмила записала ролик, в котором рассказала, что следователи показали ей тело сына и начали выдвигать условия о том, "где, как и когда" он должен быть похоронен. В случае отказа, по словам женщины, ей стали угрожать "что-то сделать" с телом умершего оппозиционера.
Напомним, Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявило учреждение, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал причиной предполагаемой смерти Навального оторвавшийся тромб.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
Сначала Навальный находился в колонии во Владимирской области, но в декабре его перевели в колонию "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе.
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