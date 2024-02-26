Накануне приезда в Ригу гитарист "Би-2" раскрыл подробности заключения в Таиланде

Группа "Би-2" Фото: Ariel Schalit/AP

– Выходит, что виноват организатор, который не оформил все необходимые документы?

– Да, организаторы этого не сделали. Служба, которая нас потом заключила под стражу и посадила в миграционную тюрьму, дождалась, когда мы сыграем концерт, а затем сняли всех со сцены - и ответственных за концерт тоже. Затем был суд и разговоры о депортации. Нас лишили визы и возможности свободно пребывать в стране, и мы должны были все это время находиться в миграционной тюрьме в ужасных условиях.

– Сколько времени и что это были за условия?

– Мы провели в тюрьме неделю. Это были три разные тюрьмы. Сначала были две в Пхукете, а затем нас перевели в третью, уже в Бангкоге. Условия были кошмарными: в камере нет ничего, голый пол, холодная плитка и мерзкая кормежка. Нам повезло, что наши друзья привозили нам еду, была возможность для передач в камеру.

– Как удалось эту ситуацию разрешить?

– Были долгие переговоры, нас хотели отправить в Россию, куда мы не хотели возвращаться. В результате израильское консульство забрало нас к себе, и тайские власти одобрили разрешение на наш вылет в Израиль, в Тель-Авив.

– Наверно, это можно назвать неким уроком для вас и хорошим примером для других артистов.

– Да, хочу предупредить всех своих коллег, что нужно соблюдать законы той страны, в которую они приезжают, и оформлять все нужные документы, соблюдать все пункты, которые страна требует. Очень неприятная получается история, когда выясняется, что ты нарушил закон и тебя ловят с поличным и сажают в тюрьму. Это очень неприятная процедура. Теперь у нас запрет на посещение Таиланда на пять лет.

Гитарист Андрей Звонков. Выступление группы "Би-2" на Unibet Arena Фото: Константин Седнев

– Ваши поклонники рады тому, что все благополучно завершилось и вы смогли выехать из Таиланда. Хочется вернуться к вопросу о вашей деятельности и приезде в Таллинн: какие теплые воспоминания у вас об Эстонии?

– Мы много бывали у вас, и первое, что я вспоминаю - это Старый город, местная кухня и рестораны, в которых мы весело проводили время с друзьями. Помню теплый прием на концертах, хорошее настроение и хорошую погоду.

Напомним, гитарист группы "Би-2" Андрей Звонков выступит в Риге 12 марта во Дворце культуры VEF.

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