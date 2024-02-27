"Вчера российским летчикам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда! Поэтому я рекомендую оккупантам перед каждым вылетом встречаться с родственниками, на всякий случай. Потому что кто знает, повезет им на этот раз или нет", - сказал Олещук, сообщив, что первый Су-34 был сбит во вторник утром, второй - около 14 часов.

23 февраля украинская армия сбила российский самолет-разведчик А-50, а глава Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов позже заявил, что у России осталось всего шесть таких самолетов.

Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что ВСУ вытесняют российскую авиацию из воздушного пространства Украины так же, как российский флот был вытеснен из Черного моря.

Ранее украинской армии удалось за пять дней сбить пять бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35.

С другой стороны, 24 февраля поступило известие о том, что еще один Су-34 разбился в Геническом районе Херсонской области.

Батареи американского ЗРК Patriot, которые Германия передала Украине, уже сбили 18 российских самолетов, сообщил 19 февраля итальянский военный эксперт Томас Тайнер.

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