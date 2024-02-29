Фото ⟩ Очередь с полуночи: Lidl открыл свой 30-й магазин в Латвии

Утром в четверг, 29 февраля, Lidl Latvija открыл свой 30-й магазин в стране и 16-й в Риге - на улице Краста, 40, сообщили RUS TVNET на предприятии.
В 7:30 новый магазин торжественно открыли председатель правления Lidl Latvija Мачей Урбански, региональный руководитель Lidl Latvija Андрис Цирулис, директор магазина на улице Краста Андина Якушонок, а также представитель департамента недвижимости Lidl Latvija Оскарс Шолинс. На открытии также присутствовали представители посольства Германии и Немецко-Балтийской торгово-промышленной палаты.
"Наша стратегия остается неизменной - продолжать развиваться в Риге и Латвии, - говорит Мачей Урбански, председатель правления Lidl Latvija. - Мы продолжим активно расширять нашу сеть в будущем, чтобы Lidl был доступен в еще большем количестве городов по всей Латвии. На данный момент мы уже инвестировали в Латвию почти 300 миллионов евро, а наша доля рынка составляет около 8%".
Галерея: Открытие нового магазина
В традиционном конкурсе за право стать первым покупателем на этот раз победил Адриан, который встал в очередь ровно в 00:00. Его целью было получить подарочную карту Lidl на 30 евро, чтобы купить и подарить отцу рабочие инструменты Parkside, необходимые ему для ремонта квартиры.
Открытие магазина сопровождалось горячими напитками и колесом фортуны с призами, в том числе возможностью выиграть одну из 30 подарочных карт Lidl на сумму 30 евро. Новый магазин приветствовал своих первых покупателей специальными скидками, которые будут предлагаться только на улице Краста, 40, в течение следующих четырех недель.
Для облегчения дорожного движения у Островного моста за счет Lidl был также построен новый поворот на виадук на улице Лачплеша стоимостью почти 610 000 евро, переданный в бесплатное пользование Рижскому самоуправлению. Открыв новый магазин, Lidl Latvija создал около 30 новых рабочих мест.
Новый магазин будет работать с понедельника по субботу с 7:30 до 22:00, а в воскресенье - с 8:00 до 22:00. Площадь здания магазина составила примерно 2338 кв. м, из которых торговый зал занимает примерно 1418 кв. м.
Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Lidl имеет более 12 200 магазинов и 220 логистических центров: компания работает в 31 стране и представлена в Азии.
Lidl Latvija создано в феврале 2018 года. В настоящее время в 13 городах страны работает 30 магазинов.
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