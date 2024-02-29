Фото ⟩ Очередь с полуночи: Lidl открыл свой 30-й магазин в Латвии

В 7:30 новый магазин торжественно открыли председатель правления Lidl Latvija Мачей Урбански, региональный руководитель Lidl Latvija Андрис Цирулис, директор магазина на улице Краста Андина Якушонок, а также представитель департамента недвижимости Lidl Latvija Оскарс Шолинс. На открытии также присутствовали представители посольства Германии и Немецко-Балтийской торгово-промышленной палаты.

"Наша стратегия остается неизменной - продолжать развиваться в Риге и Латвии, - говорит Мачей Урбански, председатель правления Lidl Latvija. - Мы продолжим активно расширять нашу сеть в будущем, чтобы Lidl был доступен в еще большем количестве городов по всей Латвии. На данный момент мы уже инвестировали в Латвию почти 300 миллионов евро, а наша доля рынка составляет около 8%".

Галерея: Открытие нового магазина

В традиционном конкурсе за право стать первым покупателем на этот раз победил Адриан, который встал в очередь ровно в 00:00. Его целью было получить подарочную карту Lidl на 30 евро, чтобы купить и подарить отцу рабочие инструменты Parkside, необходимые ему для ремонта квартиры.