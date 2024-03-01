Живущая с миллионером Кэти Тиндемарк берет быстрые кредиты

Кэти не скрывает, что ее любимый мужчина, миллионер, живущий в Юрмале, обеспечивает ее средствами к существованию. Он хочет, чтобы Кэти не работала, а нашла себе занятие, которое сделает ее счастливой.



Девушку смешат домыслы многих о том, что она живет в "золотой клетке", ведь ее отнюдь не засыпают деньгами. Кэти не отрицает, что возлюбленный заботится о ее благополучии, но денег у него она не просит. "Если у меня нет денег, я беру быстрые кредиты, а затем возвращаю их", - рассказывает она.

Неожиданно выяснилось, что у Кэти также имеется долг перед одним из кредиторов. На вопрос, знает ли друг о ее долгах, Кэти отвечает, что знает, но она не позволяет их покрыть, потому что хочет сама разобраться со своими финансами. Она также оплачивает свои собственные счета.

Сейчас Кэти живет в доме у своего возлюбленного в Юрмале. Издание Privātā Dzīve утверждает, что партнером Кэти является миллионер Валерий Барьер, который старше ее на 40 лет. Но Кэти говорит, что разница в возрасте ее не смущает.

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