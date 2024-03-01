91-летний пенсионер, устроивший трагическое ДТП в Торнякалнсе, не помнит, как все произошло

Устроивший в конце прошлого года трагическую аварию в Торнякалнсе пенсионер утверждает, что не помнит аварии, сообщает агентство LETA.
Многопрофильная специализированная прокуратура направила в суд уголовное дело, по которому 91-летний мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения при управлении транспортным средством и в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого он сбил двух пешеходов. В результате ДТП от полученных травм скончалась несовершеннолетняя девушка.
9 декабря прошлого года на улице Елгавас произошло ДТП - автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе сбил несовершеннолетнюю девушку, а затем еще одного человека.
Обвиняемый, управляя транспортным средством, не соблюдал и не выполнял требования правил дорожного движения, не действовал таким образом, чтобы не создавать ситуации, опасные или мешающие движению транспорта, а также не сделал все возможное, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, особенно менее защищенных - пешеходов.
Обвиняемый вовремя не снизил скорость движения и не остановил транспортное средство перед нерегулируемым пешеходным переходом, продолжил движение вперед и не уступил дорогу девушке-пешеходу, которая в этот момент переходила дорогу через нерегулируемый пешеходный переход и имела преимущество прохода.
В результате обвиняемый сбил девушку, которая от полученных травм скончалась.
После совершения аварии обвиняемый выехал на тротуар, где сбил еще одного человека и врезался в скамейку.
В ходе досудебного процесса обвиняемый свою вину полностью не признал, указав, что момент аварии он не помнит вообще. Обвиняемый не согласился с обвинением и констатированным в деле ходе событий.
По словам прокурора Многопрофильной специализированной прокуратуры, по делу собрано достаточно доказательств для обоснования государственного обвинения в суде.
Дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.
Как уже сообщалось, в конце прошлого года в Риге на улице Елгавас мужчина 1932 года рождения, управляя автомобилем Nissan, сбил двух подростков.
В результате аварии погибла девушка 2007 года рождения, в свою очередь парень с полученными травмами был доставлен в больницу.
Водитель в момент совершения аварии не был пьян, и у него была действующая медицинская справка водителя.
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