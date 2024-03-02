Видео ⟩ Водители нашли способ, как объехать Восточную магистраль

Жители жалуются, что многие водители, пытаясь выехать из города, теперь маневрируют на небольшой улице Вайрога.

Это связано с тем, что на улице Бривибас больше нельзя повернуть направо, чтобы выехать из центра. Поэтому водители ищут самый быстрый путь, и этот маршрут, скорее всего, предложит навигация.

Рижская дума планировала, что водители, направляющиеся из центра города, будут выезжать на улицу Дзелзавас с кольца Славу у Южного моста, а затем по улице Лиелвардес возвращаться на улицу Бривибас. Однако это более долгий путь, и навигация предлагает водителям другие дороги, в итоге они попадают на маленькую улицу Вайрога и вынуждены стоять в пробках.

Ранее сообщалось, что водители, игнорируя ограничения скорости, ставят под угрозу пешеходов, несмотря на то, что на улице Вайрога установлен знак жилой зоны. Жители обратились в департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы с просьбой найти решения, но результата нет.

Видео: Сюжет программы Zebra

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