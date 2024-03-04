Израиль согласился поменять слова песни на "Евровидении". В них увидели намек на набег ХАМАС 7 октября

В песне есть, например, слова (подстрочный перевод) "кто-то сегодня украл луну, отнял мой свет// все стало черно-белым//Что за дурак сказал тебе,// что мальчики не плачут? // Часы, и часы, и цветы// Жизнь — это игра не для трусов".

Как отмечают израильские издания, один из моментов, на которые организаторы могли обратить внимание — это упоминание цветов: они часто символизируют погибших на войне.

Когда EBU на прошлой неделе объявил, что дисквалифицирует израильских участников, израильтяне поначалу заявили, что не будут менять тексты песен. Теперь же, изменив позицию, вещательная компания КАН подчеркнула, что попросила авторов "скорректировать тексты, сохранив при этом полную творческую свободу".

В заявлении компании говорится, что, как считает президент Герцог, в нынешней ситуации, когда многие призывают бойкотировать Израиль, страна должна "с высоко поднятой головой поднимать национальный флаг на каждой мировой площадке".

Исполняет песню „"Октябрьский дождь" 20-летняя Эден Голан. Она родилась и сейчас живет в Израиле, но детство провела в Москве и выступала на российских детских музыкальных конкурсах.

Песенный конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в мае в Швеции.