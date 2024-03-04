Израиль после недолгого сопротивления согласился поменять слова песни, которую он отправляет на конкурс "Евровидение" в этом году. Организаторы конкурса дисквалифицировали песню "Октябрьский дождь", сочтя ее политическим высказыванием.
Израиль согласился поменять слова песни на "Евровидении". В них увидели намек на набег ХАМАС 7 октября
Израильская вещательная компания КАН в воскресенье объявила, что попросила авторов песни October Rain ("Октябрьский дождь") поменять слова таким образом, чтобы они устроили организаторов песенного конкурса Евровидения, Европейский союз вещателей (EBU).
"Несмотря на несогласие с позицией наблюдательного комитета "Евровидения", который стремился дисквалифицировать две песни, представленные Израилем на конкурс, на том основании, что они "носят политический характер", КАН последовала совету президента страны Ицхака Герцога, который обратился к правлению корпорации и предложил внести необходимые коррективы, чтобы те позволили представлять Израиль на сцене "Евровидения", — цитирует заявление КАН русскоязычное израильское издание "Детали".
Вторая упомянутая в заявлении песня — это Dance Forever, которая заняла второе место в израильском отборе и может при необходимости заменить "Октябрьский дождь". Ее авторов тоже попросили подкорректировать текст.
И в названии, и в словах написанной на английском песни October Rain организаторы "Евровидения" увидели явную отсылку к кровавому набегу ХАМАС 7 октября прошлого года.
В песне есть, например, слова (подстрочный перевод) "кто-то сегодня украл луну, отнял мой свет// все стало черно-белым//Что за дурак сказал тебе,// что мальчики не плачут? // Часы, и часы, и цветы// Жизнь — это игра не для трусов".
Как отмечают израильские издания, один из моментов, на которые организаторы могли обратить внимание — это упоминание цветов: они часто символизируют погибших на войне.
Когда EBU на прошлой неделе объявил, что дисквалифицирует израильских участников, израильтяне поначалу заявили, что не будут менять тексты песен. Теперь же, изменив позицию, вещательная компания КАН подчеркнула, что попросила авторов "скорректировать тексты, сохранив при этом полную творческую свободу".
В заявлении компании говорится, что, как считает президент Герцог, в нынешней ситуации, когда многие призывают бойкотировать Израиль, страна должна "с высоко поднятой головой поднимать национальный флаг на каждой мировой площадке".
Исполняет песню „"Октябрьский дождь" 20-летняя Эден Голан. Она родилась и сейчас живет в Израиле, но детство провела в Москве и выступала на российских детских музыкальных конкурсах.
Песенный конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в мае в Швеции.
EBU уже не раз дисквалицифировал песни разных стран, стремясь обеспечить аполитичность конкурса "Евровидение". В 2009 году, на следующий год после нападения России на Грузию, Грузия отказалась участвовать в конкурсе, так как организаторы не пропустили ее песню под названием We Don’t Wanna Put In.
Перед нынешним конкурсом музыканты из нескольких стран, в частности, из Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции, призывали отстранить от него Израиль — за его методы войны с ХАМАС в секторе Газа. Некоторые из них при этом проводят параллели с Россией, которую изгнали с конкурса за нападение на Украину.
EBU объясняет, что война в Украине и война в Газе — это очень разные ситуации, и пока на требования отстранить Израиль не поддался.