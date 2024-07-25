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Фото Синоптики предупреждают о грозе с порывистым ветром

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Дождь в Риге. Иллюстративное фото.
Дождь в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В некоторых центральных и восточных районах Латвии в ближайшие часы ожидается гроза, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ветер при грозе может достигать от 15 до 18 метров в секунду. Возможны сильные ливни и град.

Гроза сохранится до вечера.

Ранее сообщалось, что в четверг во многих районах пройдут кратковременные дожди, локально дожди будут сильными, ожидается и гроза.

Хотя ветер будет слабым, во время грозы он может стать порывистым.

Максимальная температура воздуха на западе составит +20...+24 градуса, на востоке - +24...+29 градусов.

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