Экс-сотрудника Госагентства обеспечения обвиняют в отмывании сотен тысяч евро

Бюро внутренней безопасности (IDB) передало в прокуратуру Рижского судебного округа уголовное дело против бывшего сотрудника Госагентства обеспечения Министерства внутренних дел и частного лица за отмывание денег в особо крупных размерах, сообщили агентству LETA в IDB.
Согласно доказательствам, работник Госагентства обеспечения за четыре года легализовал более 740 000 евро, а частное лицо за тот же период - более 130 000 евро.
Преступления связаны с работой в Госагентстве обеспечения. После выявления нарушений агентство расторгло трудовые отношения с сотрудником.
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