"Режим военной экономики". Евросоюз представил амбициозный план реформы военной промышленности

В опубликованной сегодня стратегии уточняется, что этой цифры в 50% закупок в Европе планируется достичь к 2030 году, а а к 2035 году она должна составить 60%.

Мирный союз

Во времена холодной войны европейский военно-промышленный комплекс работал с большей интенсивностью, чем сейчас, обеспечивая поддержку арсеналов в противостоянии с СССР.

Однако более чем за 30 лет, которые прошли с развала Варшавского блока, военная промышленность Европы сократилась, в первую очередь из-за отсутствия заказов от министерств обороны.

Европейский ВПК постепенно стал ориентироваться на торговлю и экспорт, а его возможности массового производства вооружений уменьшились.

С началом вторжения России в Украину европейские партнеры помогают Киеву, поставляя вооружения в основном из уже имеющихся арсеналов.

Дальнейшая помощь Украине и восполнение потенциала возможны лишь при перезапуске производства вооружений и военной техники в Европе.

Структурные проблемы ЕС

Однако этот перезапуск столкнулся с рядом серьезных проблем. Поэтому даже при наличии средств, выделенных на оборонные цели, европейский ВПК нуждается в структурной реформе.

Во-первых, многие оборонные заводы в ЕС необходимо модернизировать.

Во-вторых, ЕС, будучи союзом разных стран, а не одним государством, изначально не имел общих инструментов для закупок вооружений. Каждая страна создавала свои армии и вооружала их лишь с небольшой оглядкой на планы обороны Североатлантического альянса.