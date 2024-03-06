Парализованный Интернет: названа возможная причина неполадок

Сейчас причина столь масштабных технических проблем, которые одновременно затронули значительную часть Интернета, все еще выясняется. Среди возможных причин - разрыв коммуникационной магистрали в Красном море. Йеменские хуситы, возможно, повредили кабели, проходящие по дну Красного моря. Эти кабели имеют большую важность, поскольку позволяют функционировать глобальному Интернету и телекоммуникациям, сообщает Associated Press.

На данный момент известно, что были перерезаны четыре подводных кабеля, в том числе Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1). Гонконгский интернет-провайдер HGC Global Communications Limited сообщает, что также повреждены кабели Seacom, TGN и EIG. Все эти четыре кабеля обеспечивают около 25% общего мирового интернет-трафика.

"Первоначальный анализ показывает, что поврежденные участки кабеля расположены в южной части Красного моря - под юрисдикцией Йемена", - заявили представители компании HGC.

И материнская компания Facebook Meta, и представители других социальных сетей сообщили о технических проблемах во вторник вечером, но не назвали конкретных причин.

Интересно, что во вторник вечером странные вещи наблюдались в России. Наряду с проблемами крупнейших социальных сетей мира в России возникли проблемы в работе YouTube, "ВКонтакте" и Telegram. После устранения проблем интернет-пользователи в России заметили, что впервые за два года появился доступ к платформам Meta - Facebook и Instagram, которые заблокированы в России "за экстремизм".

В 2021 году Facebook, Instagram и WhatsApp столкнулись с аналогичными проблемами. В то время платформы Meta были недоступны в течение шести часов. Позже Facebook объяснил это ошибкой в ​​своих ежедневных операциях, которая "непреднамеренно отключила Facebook от центров обработки данных по всему миру".

Тогда Facebook пообещал, что предпримет шаги, чтобы сделать такие события "как можно более редкими".

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