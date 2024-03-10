По всей Латвии будет создана обширная сеть камер видеонаблюдения

"Дело не в том, что у нас нет такого покрытия. У нас уже есть видеокамеры во многих местах, даже на тех же дорогах. Просто сейчас разница в том, что мы должны идти и вручную - к одной, к другой... Нужна нам запись с железнодорожного переезда - идем просим у LDz, получаем, вносим в свою систему, где работает этот аналитический инструмент. И так мы теряем время", - указал начальник Госполиции Арманд Рукс.