По всей Латвии будет создана обширная сеть камер видеонаблюдения

После нападения на Музей оккупации планируется ускорить создание обширной сети видеонаблюдения по всей Латвии. Но, чтобы это сделать, сначала необходимо оценить, что можно использовать из уже установленного различными структурами, а что нет. Министр внутренних дел Рихард Козловскис велел сделать это в течение месяца, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Нападение на Музей оккупации произошло в ночь на 28 февраля. Через окно в музей бросили бутылку с горючей смесью, и та вспыхнула. Меньшие по масштабу нападения были и ранее, и после них в окрестностях музея было усилено видеонаблюдение.
Судя по всему, нападение было тщательно спланировано. Лицо нападавшего закрывала маска, были продуманы пути отступления. Несмотря на это, в течение неполных двух дней все трое преступников - один из Елгавы и два из Олайне - были пойманы. Свою роль в оперативном раскрытии преступления сыграли и установленные видеокамеры.
Как рассказал Козловскис, Государственная полиция использовала камеры не только возле Музея оккупации, но и в других местах, чтобы исследовать пути отступления, которыми воспользовались преступники.
В Риге сейчас в единую сеть видеонаблюдения включено 310 камер. У них повышены стандарты безопасности, что позволяет использовать их и Госполиции. Безопасную систему в ближайшие годы планируется дополнить еще несколькими сотнями камер.
"Видеокамеры установлены в местах наибольшего скопления граждан и гостей, соответственно, в чувствительных местах, где постоянное присутствие полицейских нецелесообразно, но необходимо следить за различными мемориальными объектами, памятными местами, любым чувствительным местом", - рассказал начальник управления оперативного управления и контроля за безопасностью муниципальной полиции Риги Евгений Платайс.
Только часть камер позволяет автоматизированно работать с полученными данными и осуществлять их отбор, однако до по-настоящему умного видеонаблюдения еще далеко.
"Аналитика нам доступна, например, можно ввести данные о человеке, и программное обеспечение предоставит соответствующие данные, подскажет, где он появлялся на камерах, или, например, номер машины, и это можно сделать. Это то, к чему мы стремимся, и каждый год мы надеемся улучшать технологию соответствующим образом", - сказал Платайс.
В Риге много камер у Центра управления дорожным движением, но они не соответствуют стандартам безопасности, чтобы их можно было использовать в единой сети с остальными. Они будут меняться постепенно - менять все было бы дорого и сложно.
Несколько лет назад, когда по Европе прокатилась волна терроризма, многие страны пересмотрели и свои решения видеонаблюдения. Согласно плану действий правительства, Латвия отдельные единые решения видеонаблюдения планирует ввести до 2026 году. Однако так долго ждать нельзя. Чиновники уже оценили нападение на Музей оккупации в связи с условиями гибридной войны и как угрозу национальной безопасности.
Однако разные структуры продолжают устанавливать системы видеонаблюдения каждая по своему усмотрению, общности нет.
"Я отдал распоряжение оценить и привести конкретные цифры. (...) Думаю, это не секрет, и поэтому понятно, что я был бы рад, если бы мы могли, насколько это возможно, объединить их, и в данном случае мы действительно говорим об искусственном интеллекте, чтобы облегчить работу нашей службы", - заявил Козловскис.
Поставлена задача оценить ситуацию до середины апреля, чтобы понять, как это решить и сколько это стоит.
Например, установленные самоуправлениями камеры часто нельзя включить в сеть Госполиции из-за страны происхождения или по другим причинам. Записи с таких камер полиция получает и использует, однако для раскрытия преступления требуется больше времени и ресурсов.
"Дело не в том, что у нас нет такого покрытия. У нас уже есть видеокамеры во многих местах, даже на тех же дорогах. Просто сейчас разница в том, что мы должны идти и вручную - к одной, к другой... Нужна нам запись с железнодорожного переезда - идем просим у LDz, получаем, вносим в свою систему, где работает этот аналитический инструмент. И так мы теряем время", - указал начальник Госполиции Арманд Рукс.
Важный поворот - хотя бы распознавание номерных знаков и способность следовать за транспортным средством в реальном времени - даст совместно начатый с Latvijas Valsts ceļi проект. На латвийских шоссе уже установлены 60 камер, еще 34 скоро появятся. Полиция надеется, что до конца года новая система начнет работать.
"Сотрудничество с Latvijas Valsts ceļi, где мы берем на себя программное обеспечение и сами устанавливаем камеры. В рамках этого механизма обновления и повышения устойчивости [финансирования] мы купим дополнительные камеры примерно на 700 000. Это будет сделано для того, чтобы можно было в единой системе использовать одну из вещей - распознавание скрытых номеров и укрывающегося транспорта. И дальше будет рассмотрен следующий шаг, который заключается в возможной обработке биометрических данных людей, что актуально", - сказал глава МВД. Начатый проект нужно закончить до середины 2025 года.
Первая попытка закупить системы видеонаблюдения была три года назад, когда министром внутренних дел был Сандис Гиргенс. Однако все закончилось скандалом в связи с возможной связью победителя с офисом министра, в свою очередь, Бюро внутренней безопасности начало уголовный процесс о продвижении процесса закупок в интересах одного претендента.
Министр внутренних дел планирует установить единый стандарт приобретения такого оборудования для самоуправлений, которые в целях экономии по-прежнему склонны покупать оборудование, произведенное в ненадежных странах, которое невозможно подключить к единой сети.
"Что сейчас важно - мы строим скелет, на который хотим нарастить мышцы, и именно этим мы и займемся. Скелет уже практически создан, неважно, будет там пятьсот, сто или двести камер", - сказал начальник Госполиции Арманд Рукс.
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