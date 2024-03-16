"Желание написать - "Против всех": участники группы "Нервы" о "выборах" в РФ

Участники группы "Нервы" - директор Дарья Мишина и бас-гитарист Дмитрий Клочков - граждане РФ (у Дарьи еще есть гражданство Израиля), но после начала полномасштабного вторжения России в Украину, они вместе с коллегами-музыкантами эмигрировали в Грузию.

Вернуться на родину Дарья и Дмитрий не считают возможным - для этого многое должно измениться. С 15 по 17 марта в РФ проходят президентские "выборы". По поводу того, как голосовать, Дмитрий ответил так:

"Я не знаю, что делать, если честно. Я, наверно, посмотрю. Есть ряд людей, которым я доверяю в этом смысле, которые могут какую-то экспертную оценку дать. Я посмотрю, какие есть советы. Посмотрю, какой из них подходит мне, и попробую что-то сделать или не сделать".

Дарья призналась, что ей хочется голосовать против всех или вписать имя убитого оппозиционера Алексея Навального: