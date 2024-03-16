"Желание написать - "Против всех": участники группы "Нервы" о "выборах" в РФ

"Что я бы ни написала на этом бланке, мой голос уйдет за Путина", - с отчаянием признала директор группы "Нервы" Дарья Мишина во время интервью в передаче RUS TVNET "В чем фишка?", обсуждая президентские "выборы" РФ.
Участники группы "Нервы" - директор Дарья Мишина и бас-гитарист Дмитрий Клочков - граждане РФ (у Дарьи еще есть гражданство Израиля), но после начала полномасштабного вторжения России в Украину, они вместе с коллегами-музыкантами эмигрировали в Грузию.
Вернуться на родину Дарья и Дмитрий не считают возможным - для этого многое должно измениться. С 15 по 17 марта в РФ проходят президентские "выборы". По поводу того, как голосовать, Дмитрий ответил так:
"Я не знаю, что делать, если честно. Я, наверно, посмотрю. Есть ряд людей, которым я доверяю в этом смысле, которые могут какую-то экспертную оценку дать. Я посмотрю, какие есть советы. Посмотрю, какой из них подходит мне, и попробую что-то сделать или не сделать".
Дарья призналась, что ей хочется голосовать против всех или вписать имя убитого оппозиционера Алексея Навального:
"Честно говоря, есть такое отчаяние на эту тему, потому что, мое личное желание написать: "Против всех" и подписаться отдельным пунктом "за Навального". Но я при этом прекрасно понимаю, что это будет испорченный бланк. То есть по факту - мой голос идет за Путина. Я не хотела бы этого допускать. Еще я понимаю,
к сожалению, на данный год дела обстоят так, что я бы ни написала на этом бланке, мой голос уйдет за Путина".
"Там есть такая стратегия - показать тем, кто будет подсчитывать голоса, тем, кто часть этой бюрократической системы, что за начальника что-то не очень много голосов. Понятно, нарисуют любые результаты, но чтобы те кто, работают конкретно с подсчетом, чтобы они усомнились, чтобы увидели, что есть реальные люди, которые против", - объяснил Дмитрий одну из стратегий, к которой призывают оппозиционеры.
"Мне кажется, что самое простое, что можно сделать, самое очевидное - это против всех", - резюмирует Дарья.
Интервью с участниками группы "Нервы" целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".
Так называемые "выборы", которые фактически являются лишь представлением для очередного подтверждения легитимности Путина, проходят с 15 по 17 марта.
Вдова Алексея Навального Юлия призвала граждан России принять участие в объявленной оппозицией акции "Полдень против Путина", а именно прийти к избирательным участкам в основной день голосования на "президентских выборах" - 17 марта - одновременно в 12:00. "Если мы придем одновременно, наш голос прозвучит громче", - сказала она в видеообращении, опубликованном в среду, 6 марта, на YouTube-канале "Алексей Навальный".
Государственная полиция в Латвии 17 марта будет работать в усиленном режиме и обязуется без малейшей жалости пресекать любые действия по прославлению осуществляемой Россией агрессии.
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