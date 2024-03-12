Видео ⟩ Рысь невозмутимо гуляла по Тарту и наслаждалась солнцем

В понедельник вечером, 11 марта, читатель Postimees прислал в редакцию видео рыси, которую он повстречал днем в районе Раади-Круусамяэ в Тарту.
Читатель увидел рысь на площадке для скользкого вождения, расположенной вблизи Эстонского национального музея. "Насколько мне известно, рыси - очень редкое явление, и в Эстонии их, наверное, не так уж и много. Животное передвигалось в районе Раади в 200-300 метрах от новых жилых домов, которые там строят", - описал читатель.
Он добавил, что увидел рысь впервые: "Даже когда хожу в зоопарк, они от меня прячутся".
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