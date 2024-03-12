Кристен Стюарт подтвердила, что ее новый фильм будет сниматься и в Латвии

О своих планах Стюарт сообщила в разговоре с ведущим шоу The Late Show With Steven Colbert Стивеном Колбертом. Она указала, что думала о фильме шесть лет.

"Я не знаю, будет ли фильм хорошим, но у него своя жизнь. Мы будем снимать его в Латвии", - сказала Стюарт, отметив, что сейчас проходят кастинг и исследование мест для съемок, поэтому в Латвии будет снят не весь фильм.

На шоу актриса была приглашена в связи с ее ролью в фильме Love Lies Bleeding.

Напомним, в феврале Стюарт была замечена в Икшкиле, в ресторане Brandīns.

Как рассказали изданию представители ресторана Brandīns, на 21 февраля они получили бронь на шесть человек. Звонил представитель делегации, которая показывает Латвию всемирно известной актрисе.

Предположительно, Кристен Стюарт находится в Латвии второй раз. Актриса была вежлива, добра и позитивна, поприветствовала персонал, а потом поблагодарила за еду и гостеприимство и не отказалась сфотографироваться.

Напомним, американская актриса Кристен Стюарт - звезда серии фильмов "Сумерки" и фильмов "Спенсер", "Ангелы Чарли", а также номинантка на "Оскар".

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