Видео ⟩ Студенты Музыкальной академии комментируют информацию о сексуальных домогательствах

После того, как информация о возможных сексуальных домогательствах к студенткам Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса стала публичной, в учебном заведении царит очень неприятная атмосфера, признаются студенты. Хотя для одних скандал стал неожиданностью, другие ждали, когда происходящее наконец выйдет наружу сообщают TV3 Ziņas.
"Я чувствую себя в полной безопасности, но ощущение довольно неприятное и иногда даже отвратительное, что это происходит в наши дни. И, насколько я понимаю, так было на протяжении десятилетий, и в отрасли просто так было", - говорит студент Матис.
К нему присоединяется и студентка Паула: "Неуютно, неловко быть связанным со всем этим. Боишься за себя, потому что не знаешь, что с тобой может случиться. Я уже в прошлом году слышала слухи, что происходит что-то подобное, и я уже была готова защитить себя. Я сама был шокирован тем, что это происходит, и что это происходит уже много лет".
Рудис, студент академии, говорит: "Сейчас самое время для тех, кто жаловался, но не назвал имена, раскрыть все и написать. Ну и как долго будет продолжаться такая ситуация? Мне это очень, очень неприятно".
Ранее сообщалось, что журналисты программы Kultūršoks получили несколько показаний студенток Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей.
В субботу, 9 марта, JVLMA обратилась в полицию в связи с информацией о насилии в отношении студенток со стороны преподавателей.
Преподавателям, которые совершают подобные действия против своих студенток, нет места ни в JVLMA, ни в латвийской музыке, подчеркнул ректор JVLMA Пранис.
Как сообщили представители учебного заведения, JVLMA и ее ректор выступают против неэтичного поведения, против дискриминации, против любого вида сексуального насилия при любых обстоятельствах и ситуациях, сказано в заявлении вуза.
"Мы категорически выступаем против этого и сделаем все, что в компетенции учебного учреждения и моей компетенции как ректора, чтобы по данному поводу не было ни малейшей тени подозрений, чтобы нашим студентам оказывалась вся необходимая поддержка и не появлялись какие-либо угрозы и чтобы наш процесс обучения был профессиональным и самого высокого качества. Мы не равнодушны и никогда такими не были. В связи с прозвучавшим в передаче мы обратились в полицию и, сотрудничая с правоохранительными органами, сделаем все возможное для расследования возможных нарушений и преступлений. Для нас это очень важно", - указал Пранис.
JVLMA еще раз призывает всех предполагаемых жертв и пострадавшую сторону обратиться к любым соответствующим лицам или учреждениям, которые могут помочь в решении этого вопроса. Это может быть ректор, кто-то из бюро ректората или преподаватель академии; это могут быть правоохранительные органы, омбудсмен; это могут быть лица, поднимающие тревогу.
"Прошу делать это незамедлительно! JVLMA и я как ректор лично позаботимся, чтобы ни одно заявление не осталось без соответствующего внимания и действий и чтобы наши студенты получили всю возможную защиту. Преподавателям, которые осуществляют такие неадекватные действия по отношению к своим студентам, нет места ни в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса, ни в латвийской музыке", - отметил Пранис.
На пресс-конференции во вторник, 12 марта, ректор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса Гунтар Пранис заявил, что не уйдет со своего поста, потому что видит свою ответственность за ситуацию в академии и способы изменить ее к лучшему
Пранис отметил, что ему больно от сложившейся ситуации, и руководство академии выступает против любого вида насилия. Ректор рассказал, что после получения первой жалобы на сексуальные домогательства со стороны преподавателей последовали действия - был немедленно издан приказ, в котором перечислены все нормы, которые должны соблюдаться в академии.
"Я считаю это своей обязанностью. В этом процессе я предпринял все необходимые шаги, чтобы отреагировать на полученные сигналы - как на то, что сообщалось в программе Kultūršoks, которая стала для меня шоком и совершенно новой информацией, так и на то, что было собрано в ходе анонимного опроса", - сказал ректор.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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