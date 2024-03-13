Видео ⟩ Студенты Музыкальной академии комментируют информацию о сексуальных домогательствах

В субботу, 9 марта, JVLMA обратилась в полицию в связи с информацией о насилии в отношении студенток со стороны преподавателей.

Преподавателям, которые совершают подобные действия против своих студенток, нет места ни в JVLMA, ни в латвийской музыке, подчеркнул ректор JVLMA Пранис.

Как сообщили представители учебного заведения, JVLMA и ее ректор выступают против неэтичного поведения, против дискриминации, против любого вида сексуального насилия при любых обстоятельствах и ситуациях, сказано в заявлении вуза.

"Мы категорически выступаем против этого и сделаем все, что в компетенции учебного учреждения и моей компетенции как ректора, чтобы по данному поводу не было ни малейшей тени подозрений, чтобы нашим студентам оказывалась вся необходимая поддержка и не появлялись какие-либо угрозы и чтобы наш процесс обучения был профессиональным и самого высокого качества. Мы не равнодушны и никогда такими не были. В связи с прозвучавшим в передаче мы обратились в полицию и, сотрудничая с правоохранительными органами, сделаем все возможное для расследования возможных нарушений и преступлений. Для нас это очень важно", - указал Пранис.