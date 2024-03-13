Министр о скандале с Музыкальной академией: могут появиться сигналы о домогательствах из других вузов

Министр сказала: "Звучат сигналы, что многие студенты ждут ощущения безопасности, достаточного для того, чтобы поделиться своим опытом".

Министр допускает и ожидает, что если обеспечить эмоционально безопасную среду для сообщений о нарушениях, то не исключено, что сигналы о подобных случаях могут быть получены и от студентов других вузов.

О случившемся скандале в Музыкальной академии Логина говорит: "Это недопустимо и ужасно, мне очень жаль, и мы должны сделать все, чтобы эти истории были услышаны, а виновные были наказаны".

Ранее сообщалось, что ректор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) Гунтар Пранис не планирует уходить в отставку, сообщает Латвийское телевидение.

Об этом Пранис объявил во вторник, 12 марта, после встречи с министром культуры Агнесе Логиной. Ранее совет академии выразил ему недоверие в связи с предполагаемыми случаями домогательств со стороны преподавателей академии, о которых сообщила программа LTV Kultūršoks.