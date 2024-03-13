Министр культуры Агнесе Логина рассказала программе "900 секунд", что после обнародования информации о домогательствах со стороны преподавателей Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) могут появиться сообщения о сексуальных домогательствах и из других латвийских вузов.
Министр о скандале с Музыкальной академией: могут появиться сигналы о домогательствах из других вузов
Министр сказала: "Звучат сигналы, что многие студенты ждут ощущения безопасности, достаточного для того, чтобы поделиться своим опытом".
Министр допускает и ожидает, что если обеспечить эмоционально безопасную среду для сообщений о нарушениях, то не исключено, что сигналы о подобных случаях могут быть получены и от студентов других вузов.
О случившемся скандале в Музыкальной академии Логина говорит: "Это недопустимо и ужасно, мне очень жаль, и мы должны сделать все, чтобы эти истории были услышаны, а виновные были наказаны".
Ранее сообщалось, что ректор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) Гунтар Пранис не планирует уходить в отставку, сообщает Латвийское телевидение.
Об этом Пранис объявил во вторник, 12 марта, после встречи с министром культуры Агнесе Логиной. Ранее совет академии выразил ему недоверие в связи с предполагаемыми случаями домогательств со стороны преподавателей академии, о которых сообщила программа LTV Kultūršoks.
Гунтар Пранис пояснил, что если он останется на посту, то сможет лучше всего помочь пострадавшим. "Я осознаю ответственность, вижу все, что уже сделано и что еще предстоит сделать без промедления, и поэтому сейчас считаю, что наиболее эффективно могу помочь в этой ситуации, оставшись на посту, это мое решение на данный момент", - сказал Пранис в интервью Латвийскому радио. Также ректор пообещал "активно работать" и рассказал, что "сегодня уже есть конкретные шаги, которые будут предприняты для эффективного решения этой проблемы". "Повторюсь, я считаю, что действовал ответственно и оперативно по всем сигналам, которые у меня были", - подчеркнул он.
"Я ничего не скрывал, ничего не заметал под ковер, как было сказано, я считаю это клеветой", - сказал Пранис ранее в интервью программе "900 секунд", комментируя обвинения в сокрытии ситуации, направленные в его адрес.
Он подчеркнул, что сам очень эмоционально воспринимает происходящее и ему не все равно, что будет с академией и ее студентами. "Моя обязанность - сделать все, что в моих силах", - сказал Пранис.
Учитывая специфику обучения, когда преподаватель и студент часто находятся вдвоем в одном помещении, рассматривается возможность оснащения таких кабинетов видеокамерами.
Со своей стороны Логина заявила телеканалу TV3, что к ситуации следует отнестись со всей серьезностью - в вузах нет места не только преподавателям, которые переходят границы в отношениях со студентами и используют их, но и людям, которые прикрывают подобные нарушения.
"Отношения между студентом и преподавателем - это подчиненные отношения, и если они используются в неэтичных, незаконных целях, то таким людям не место в вузе", - сказала Логина.
Она напомнила, что ректор университета назначается и снимается с должности советом университета и сенатом, и политики в этом не участвуют. Логина добавила, что решению совета она доверяет.
Как сообщалось, после длительных обсуждений совет Музыкальной академии принял решение выразить недоверие ректору академии Пранису и призвать его уйти в отставку в связи со скандалом вокруг домогательств преподавателей к студенткам.
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