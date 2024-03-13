Совет Музыкальной академии обеспокоен: в вузе сохраняется атмосфера запугивания

Правление Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витолса (JVLMA) снова заявило, что до сюжета программы Kultūršoks ничего не знало о проблемной ситуации в академии, поскольку ректор не проинформировал совет об этом, говорится в сообщении совета для СМИ.
При этом в совете сообщают, что в начале февраля ректору уже поступило заявление от конкретного студента с именем конкретного преподавателя.
В анонимном опросе студентов, полученном Советом, отмечается, что 8,2% респондентов сталкивались с сексуальным поведением, а 33,6% слышали, как кто-то рассказывал или сообщал о том, что столкнулся с таким поведением в академии. Правление JVLMA подчеркивает, что эта цифра вызывает тревогу и указывает на системный характер проблемы, а не на единичные случаи.
В 2017 году, когда дело о сексуальных домогательствах в вузе, о котором сообщалось в прессе, уже рассматривалось, ректор был главой комиссии по этике и знал о существовании проблемы. Данные опросов студентов также подтверждают это.
У совета есть информация, что одна из девушек, выступавшая в программе LTV, утверждала, что ректор давно знал о происходящем. В день, когда совет выразил недоверие ректору, несколько членов совета также встретились с представителями студентов JVLMA, которые заявили, что по-прежнему не чувствуют себя в академии в безопасности.
"К сожалению, нет новостей, что ректор предложил помощь психолога студенткам, согласившимся дать официальные показания. Полиция Латвии расследует только показания физически травмированных людей, но сексуальное насилие - гораздо более широкое явление, которое, по мнению совета, игнорируется руководством JVLMA", - подчеркивается в сообщении.
Ректор на пресс-конференции Минкульта заявил, что у него есть план по исправлению сложившейся ситуации. Совет подчеркивает, что это неправда. Совет JVLMA информирует, что в понедельник, 11 марта, ректора попросили предоставить его план в письменной форме. Совет также порекомендовал ему ряд конкретных действий, которые используются в западных странах, но до сих пор не получил план ректора.
В совете отмечают, что сообщение о том, что в академии в прошлом не было связи с правоохранительными органами - неправда. Семь лет назад ректор Артис Симанис сразу же после получения заявления обратился в полицию.
Также совет выражает обеспокоенность тем, что в JVLMA сохраняется атмосфера запугивания. 11 марта член совета поговорил с одной студенткой, которая сообщила тревожную новость о происходящем на одной кафедре, но сейчас она не хочет общаться и пожелала остаться анонимной.
Проректор по научной работе Анда Бейтане запускает кампанию в поддержку ректора в социальных сетях вместо того, чтобы помочь актуализировать научные знания, которые помогают найти реальное решение, позволяющее положить конец эмоциональному насилию, отмечают в совете.
"Поскольку в программе LTV прозвучали семь историй [сексуальных домогательств - прим. ред.], ситуацию можно оценить как системные нарушения. Основная задача – расследовать и предотвратить их, а не пытаться сохранить существующую ситуацию, защищая руководство JVLMA. Совет обращает внимание на тот факт, что это конфиденциальная информация, поставщики которой желают остаться анонимными", - говорится в сообщении.
Также Совет JVLMA выражает сожаление по поводу того, что ректор очень узко смотрит на проблемы сексуального насилия в университете, ссылаясь лишь на одно письменное индивидуальное обращение. В совете считают, что отставка ректора станет и символическим актом, который укажет на структурный подход к решению возникших проблем.
Как сообщалось, в распоряжение программы Латвийского телевидения Kultūršoks попали показания семи студентов JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.
В распоряжении программы имеются конкретные фамилии, которые не будут обнародованы без доказательств. Показания будут переданы в Бюро омбудсмена, представитель которого заявила в передаче, что они свидетельствуют о систематических недопустимых действиях.
В отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LЕТА сообщили, что до сих пор в полицию не поступало заявлений о возможных нарушениях сексуального характера в JVLMA.
В свою очередь, Министерство культуры призывает студентов JVLMA, пострадавших от сексуальных домогательств со стороны преподавателей, сообщить об этом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!