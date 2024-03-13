Совет Музыкальной академии обеспокоен: в вузе сохраняется атмосфера запугивания

Ректор на пресс-конференции Минкульта заявил, что у него есть план по исправлению сложившейся ситуации. Совет подчеркивает, что это неправда. Совет JVLMA информирует, что в понедельник, 11 марта, ректора попросили предоставить его план в письменной форме. Совет также порекомендовал ему ряд конкретных действий, которые используются в западных странах, но до сих пор не получил план ректора.

В совете отмечают, что сообщение о том, что в академии в прошлом не было связи с правоохранительными органами - неправда. Семь лет назад ректор Артис Симанис сразу же после получения заявления обратился в полицию.

Также совет выражает обеспокоенность тем, что в JVLMA сохраняется атмосфера запугивания. 11 марта член совета поговорил с одной студенткой, которая сообщила тревожную новость о происходящем на одной кафедре, но сейчас она не хочет общаться и пожелала остаться анонимной.

Проректор по научной работе Анда Бейтане запускает кампанию в поддержку ректора в социальных сетях вместо того, чтобы помочь актуализировать научные знания, которые помогают найти реальное решение, позволяющее положить конец эмоциональному насилию, отмечают в совете.