Науседа: ни Украина, ни страны Балтии не насытят "аппетиты" Путина

Находящийся с визитом в Париже президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что ни Украина, ни страны Балтии с Польшей не смогут утолить территориальные амбиции России, поэтому Европа не избежит более широкомасштабной войны, пассивно наблюдая за кровопролитием со стороны.
Об этом он сказал в среду, 13 марта, на открытии Парижского форума обороны и стратегии, который собрал политических и военных лидеров во французской столице. На мероприятии Науседа подчеркнул, что полагать, что Россию Владимира Путина можно умиротворить путем передачи территорий, является "фундаментальной ошибкой".
"Нет, более широкомасштабной войны в Европе не удастся избежать, если сидеть тихо и не вмешиваться в российское кровопролитие в Украине. Точно так же, как Чехословакия не удовлетворила Гитлера, Украина не удовлетворит Путина. Ни страны Балтии, ни Польша его также не удовлетворят. Ни одна из Европейских стран на данный момент не находится в безопасности", - подчеркнул Науседа.
Он также призвал не полагаться на мысль о том, что Западные демократии могут быть в безопасности под "ядерным зонтиком", пока их окружает "океан тирании".
"Если мы не сможем остановить российскую агрессию в Украине, Россия будет еще более агрессивно расширять свое влияние в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке (...). Цена нашей безопасности вырастет. Это может стать невыносимым", - сказал президент.
Он повторил, что нерешительность Запада "подпитывает амбиции Путина и его жажду большего". Науседа также упомянул интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, подчеркнув, что российский лидер "открыто оправдывал агрессию нацистской Германии", а бывший президент России Дмитрий Медведев, по его словам, "открыто угрожает геноцидом украинского народа".
Президент обратил внимание на то, что угрозы ядерного уничтожения звучат в адрес стран Запада на различных уровнях российского руководства практически каждый день.
"Но к этим заявлениям нельзя относиться легкомысленно, недооценивать. Мы так ошибались раньше. Ни одна из этих угроз не должна запугать нас или парализовать наши действия. Наоборот, это должно нас мобилизовать", - призвал Науседа.
Глава Литвы подчеркнул, что совокупная экономика Западных стран в 20 раз превышает экономику России, а расходы Запада на оборону почти в три с половиной раза превышают совокупные расходы России и Китая. Также, по его словам, на Западе есть более продвинутые технологии.
"Россия сама не остановится, ее можно только остановить. И нам лучше остановить Россию в Украине, и сделать это раньше, чем позже. Потому что чем дольше это будет продолжаться, тем дороже это будет стоить нам всем. Помочь Украине победить - добиться победы - значит произвести достаточное количество боеприпасов, вооружения и техники и доставить их вовремя", - сказал Науседа.
Он акцентировал ответственность Западных стран за увеличение оборонных расходов и обеспечение финансов для долгосрочных закупок в целях стимулирования оборонной промышленности. Телеканал CNN сообщил на этой неделе, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа для Украины.
Науседа приветствовал стратегию европейской оборонной промышленности ЕС, а также предложил Европейскому инвестиционному банку расширить руководящие принципы финансирования, что позволит оборонной промышленности получить необходимое финансирование.
"В интересах всех нас сделать приоритетными поставки оружия и боеприпасов в Украину и Европейские страны. Поддержка Украины – это не благотворительность, это инвестиция в нашу собственную безопасность", – заявил Науседа.
На двустороннем форуме представителей оборонной промышленности Литвы и Франции, прошедшем в рамках основного мероприятия, президент подчеркнул потенциал Литвы, заявив, что малые предприятия страны пользуются доверием украинцев и у них есть связи в этом воюющем государстве, а также упомянул преимущество в разработках технологий и инноваций, которые "оправдывают себя на украинском фронте".
По его словам, оборонная промышленность Литвы быстро развивается, предприятия страны могут предложить качественные решения в области информационных технологий и инженерной безопасности, а преимуществом он назвал одну из наиболее развитых цифровых инфраструктур в Евросоюзе.
"Передовые и инновационные производства и услуги, военные технологии - эти и многие другие отрасли являются сферами, в которых деловые круги Литвы и Франции могли бы успешно сотрудничать", - акцентировал Науседа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!