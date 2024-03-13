Науседа: ни Украина, ни страны Балтии не насытят "аппетиты" Путина

Он повторил, что нерешительность Запада "подпитывает амбиции Путина и его жажду большего". Науседа также упомянул интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, подчеркнув, что российский лидер "открыто оправдывал агрессию нацистской Германии", а бывший президент России Дмитрий Медведев, по его словам, "открыто угрожает геноцидом украинского народа".

Президент обратил внимание на то, что угрозы ядерного уничтожения звучат в адрес стран Запада на различных уровнях российского руководства практически каждый день.

"Но к этим заявлениям нельзя относиться легкомысленно, недооценивать. Мы так ошибались раньше. Ни одна из этих угроз не должна запугать нас или парализовать наши действия. Наоборот, это должно нас мобилизовать", - призвал Науседа.

Глава Литвы подчеркнул, что совокупная экономика Западных стран в 20 раз превышает экономику России, а расходы Запада на оборону почти в три с половиной раза превышают совокупные расходы России и Китая. Также, по его словам, на Западе есть более продвинутые технологии.

"Россия сама не остановится, ее можно только остановить. И нам лучше остановить Россию в Украине, и сделать это раньше, чем позже. Потому что чем дольше это будет продолжаться, тем дороже это будет стоить нам всем. Помочь Украине победить - добиться победы - значит произвести достаточное количество боеприпасов, вооружения и техники и доставить их вовремя", - сказал Науседа.