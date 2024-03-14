Что происходит с организмом, когда вы поститесь

Однако падение уровня сахара в крови приводит к слабости организма и сонливости. Может начаться головная боль, головокружение, тошнота и появиться неприятный запах изо рта.

В такой момент ваш уровень голода достигает критической точки.

Дни 3-7: избегайте обезвоживания

Когда тело начинает привыкать к посту, жиры начинает расщепляться и превращаются в сахар в крови.

Между периодами голодания необходимо тщательно пополнять запас жидкости в теле, чтобы не случилось обезвоживание.

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Ваши приемы пищи должны включать в себя достаточный уровень углеводов и жиров, чтобы поддерживать энергию тела.

В это время очень важно соблюдать сбалансированную диету, состоящую из питательных веществ, в том числе белков, солей и жидкостей.

День 8-15: привыкание

К третьему этапу поста вы уже должны заметить, что тело привыкло к голоданию.

Доктор Разин Маруф, консультант по анестезии и интенсивной терапии в больнице Адденбрукс в Кембридже, считает, что в этом есть и другие преимущества.

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"В повседневной жизни мы часто получаем слишком много калорий, а это может помешать организму выполнять некоторые его функции, как, например, восстановление. И этот дисбаланс корректируется во время поста, позволяя телу распределить внимание на разных своих функциях", — говорит он.

День 16-30: детоксикация

Ко второй половине поста организм полностью адаптируется.

В этот период ваш толстый кишечник, печень, почки и кожа проходят через процесс детоксикации.

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