Что происходит с организмом, когда вы поститесь

Многие религии в определенное время года предписывают пост - период воздержания от определенных видов пищи, часто наиболее калорийных. На этой неделе начался 30-дневный пост у мусульман в священный для них месяц Рамадан.
Мусульмане постятся от рассвета до заката, что в северных широтах представляет дополнительную трудность. В прошлые годы, когда Рамадан выпадал на май, в Норвегии, например, в это время года мусульманам приходилось поститься по 20 часов в сутки.
Может ли такой жесткий пост быть полезным для здоровья? Вот, что происходит с телом во время 30-дневного голодания.
Самая тяжелая часть - первая пара дней
Формально ваше тело входит в особое "постящееся" состояние лишь примерно через восемь часов голодания после последнего приема пищи.
Именно в этот срок организм заканчивает усваивать питательные вещества из полученной еды.
Вскоре после этого тело переключается на запасы глюкозы в печени и мыщцах.
Когда эти запасы иссякают, мы переходим на переработку накопленного в теле жира, чтобы выработать энергию для жизни.
Когда начинает сжигаться жир, мы теряем вес, у нас снижается уровень холестерина и риск развития диабета.
Однако падение уровня сахара в крови приводит к слабости организма и сонливости. Может начаться головная боль, головокружение, тошнота и появиться неприятный запах изо рта.
В такой момент ваш уровень голода достигает критической точки.
Дни 3-7: избегайте обезвоживания
Когда тело начинает привыкать к посту, жиры начинает расщепляться и превращаются в сахар в крови.
Между периодами голодания необходимо тщательно пополнять запас жидкости в теле, чтобы не случилось обезвоживание.
Ваши приемы пищи должны включать в себя достаточный уровень углеводов и жиров, чтобы поддерживать энергию тела.
В это время очень важно соблюдать сбалансированную диету, состоящую из питательных веществ, в том числе белков, солей и жидкостей.
День 8-15: привыкание
К третьему этапу поста вы уже должны заметить, что тело привыкло к голоданию.
Доктор Разин Маруф, консультант по анестезии и интенсивной терапии в больнице Адденбрукс в Кембридже, считает, что в этом есть и другие преимущества.
"В повседневной жизни мы часто получаем слишком много калорий, а это может помешать организму выполнять некоторые его функции, как, например, восстановление. И этот дисбаланс корректируется во время поста, позволяя телу распределить внимание на разных своих функциях", — говорит он.
День 16-30: детоксикация
Ко второй половине поста организм полностью адаптируется.
В этот период ваш толстый кишечник, печень, почки и кожа проходят через процесс детоксикации.
"На данном этапе функциональность органов должна выйти на максимальный уровень работоспособности. Память и концентрация могут улучшиться, и у вас может появиться больше энергии", — объясняет Маруф.
"Ваш организм при этом не использует в качестве источника энергии белки. Такое случается, когда тело начинает действительно серьезно голодать и поэтому берется за „поедание" мыщц. Это происходит во время длительного и регулярного голодания в течение многих дней и недель", — продолжает он.
"Так как пост в Рамадан происходит только с рассвета до заката, этого достаточно, чтобы организм успевал запастись потенциалом энергии в виде еды и жидкости. Это уберегает от потери мышечной массы", — указывает врач.
Получается, пост полезен для здоровья?
Доктор Маруф считает, что да, однако лишь при одном условии.
"Поститься полезно, так как это помогает нам быть осознанными в потреблении. Однако, хотя месяц поститься — это хорошо, постоянно делать этого не стоит", — предостерегает он.
"Непрерывное голодание — не лучший способ долгосрочной потери веса, потому что в итоге ваше тело перестанет получать энергию из жира и вместо этого обратится к мускулам. Это вредно для здоровья и означает, что организм переключится в режим голодания", — замечает он.
Доктор предполагает, что вне поста эпизодическое голодание (или диета 5:2, когда голодают в течение нескольких дней между периодами здорового питания) может стать здоровой альтернативой голоданию в течение многих месяцев подряд.