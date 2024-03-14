"Спасибо президенту за поддержку". Уплея-Йегермане отозвала заявление об уходе с поста в SEPLP

Во-вторых, вопросы у нее вызвала публикация "свиного комикса" 24 февраля на портале LSM.lv и последовавшие за этим объяснения сотрудников LTV, что, по ее словам, не в полной мере отвечает обеспокоенности общественности.

Уплея-Йегермане выразила скептическое отношение к русскоязычному контенту в государственных СМИ уже в 2022 году. По ее мнению, у государственных органов нет мандата на расширение присутствия русского языка.

Позднее, в 2023 году, языковой вопрос подняли и политики Национального объединения, выразив опасение, что содержание на русском языке раскалывает общество.

RUS TVNET уже сообщал, что широкой критике интернет-пользователей удостоился опубликованный на портале LSM.lv "свиной комикс" о войне в Украине со свиньями в форме военных, изображающими украинских солдат, воюющих против России. Люди подчеркнули, что такой контент неуместен для публикации, в частности, во вторую годовщину начала войны.

Внимание на комикс обратил также Эдгар Ринкевич, который написал, что "шутить можно и нужно, но важен и контекст".

Сначала на LSM.lv было опубликовано пояснение. "У комикса своя легенда происхождения "свиней", которую можно встретить в каждом новом выпуске. Свинья может быть воображаемым строителем, пассажиром неподвижных поездов или участником спортивных игр и тому подобное. Их рисует художник Гундега Эвелсоне", - говорится на сайте издания. Однако, отреагировав на волну возмущения в соцсетях, СМИ удалило статью.

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