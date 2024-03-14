"Спасибо президенту за поддержку". Уплея-Йегермане отозвала заявление об уходе с поста в SEPLP

Член совета Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Санита Уплея-Йегермане отозвала свое заявление об уходе с должности в SEPLP, свидетельствует информация в ее аккаунте в социальной сети Х.
"Спасибо президенту за поддержку и публично подтверждаю, что отозвала свое заявление об уходе с должности. Я продолжу свою работу с чистой совестью", - написала Уплея-Йегермане.
Paldies Valsts prezidentam par atbalstu un publiski apstiprinu, ka atsaukšu savu paziņojumu par amata atstāšanu. Turpināšu darbu pēc vislabākās sirdsapziņas. https://t.co/zsWAKCyC6V— Sanita Upleja-Jegermane (@SanitaUpleja) March 14, 2024
Эту информацию в Х подтвердил и президент Эдгар Ринкевич - он отметил, что она продолжит работать до окончания срока ее полномочий.
Ринкевич отметил, что в апреле в Рижском замке состоится дискуссия об общественных СМИ и поднятых Уплеей-Геремане проблемах. Ринкевич отметил, что полностью поддерживает ее и благодарит за готовность продложать работу.
Напомним, 5 марта Санита Уплея-Йегермане написала заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Ранее Уплея-Йегермане заявила, что решение уйти с поста члена совета SEPLP было принято по ее собственному желанию и главным образом основано на двух аргументах. Во-первых, у нее было отличное от SEPLP мнение о присутствии русского языка в общественных СМИ, в частности, она считает, что SEPLP и общественные СМИ до 2026 года должны прекратить продвижение двуязычия и двухобщинного общества.
Во-вторых, вопросы у нее вызвала публикация "свиного комикса" 24 февраля на портале LSM.lv и последовавшие за этим объяснения сотрудников LTV, что, по ее словам, не в полной мере отвечает обеспокоенности общественности.
Уплея-Йегермане выразила скептическое отношение к русскоязычному контенту в государственных СМИ уже в 2022 году. По ее мнению, у государственных органов нет мандата на расширение присутствия русского языка.
Позднее, в 2023 году, языковой вопрос подняли и политики Национального объединения, выразив опасение, что содержание на русском языке раскалывает общество.
RUS TVNET уже сообщал, что широкой критике интернет-пользователей удостоился опубликованный на портале LSM.lv "свиной комикс" о войне в Украине со свиньями в форме военных, изображающими украинских солдат, воюющих против России. Люди подчеркнули, что такой контент неуместен для публикации, в частности, во вторую годовщину начала войны.
Внимание на комикс обратил также Эдгар Ринкевич, который написал, что "шутить можно и нужно, но важен и контекст".
Сначала на LSM.lv было опубликовано пояснение. "У комикса своя легенда происхождения "свиней", которую можно встретить в каждом новом выпуске. Свинья может быть воображаемым строителем, пассажиром неподвижных поездов или участником спортивных игр и тому подобное. Их рисует художник Гундега Эвелсоне", - говорится на сайте издания. Однако, отреагировав на волну возмущения в соцсетях, СМИ удалило статью.
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