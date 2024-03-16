Видео ⟩ Северокорейский диктатор впервые воспользовался подарком Путина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые проехался на роскошном лимузине, подаренном российским диктатором Владимиром Путиным, сообщила в субботу, 16 марта, сестра Ким Чен Ына.
В феврале Путин подарил Киму дорогой российский лимузин Aurus Senat, который он ранее демонстрировал северокорейскому лидеру во время их встречи в России в сентябре, сообщает американское СМИ NBC News.
Видео: Путин показывает Ким Чен Ыну российский лимузин
Poutine a offert une limousine Aurus à Kim Jong Un.— geopoltake (@geopoltake) February 20, 2024
Visiblement il avait l'air d'avoir bien aimé sa ballade la dernière fois. pic.twitter.com/dVvJanlqpz
Наблюдатели, однако, отмечают, что этот подарок нарушает резолюцию Организации Объединенных Наций (ООН), направленную на то, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своей программы создания ядерного оружия путем запрета поставок предметов роскоши в Северную Корею.
Сестра Кима сделала заявление для государственных СМИ, в котором сообщила, что ее брат впервые испытал лимузин в пятницу, 15 марта, во время мероприятия.
Она утверждала, что машина "идеальна" и "полностью надежна". Сестра лидера также похвасталась, что подарок Путина стал ярким свидетельством того, что дружба между Северной Кореей и Россией выходит "на новый уровень".
По данным российских государственных СМИ, Aurus стал первой российской маркой автомобилей класса люкс. Эти автомобили используются в поездках высокопоставленных чиновников с 2018 года, когда Путин впервые проехал на лимузине Aurus во время своей инаугурации.
Ким Чен Ын обладает обширной коллекцией роскошных автомобилей иностранного производства, которые, предположительно, были ввезены в его страну контрабандой.
Во время визита в Россию Ким Чен Ын путешествовал на лимузине Maybach, который был привезен в одном из вагонов его специального поезда. Сообщается, что среди его лимузинов есть Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard и Maybach S62.
За последний год две страны-агрессора - Северная Корея и Россия - значительно расширили свое военное сотрудничество.
Зарегистрировано около 50 случаев запуска Россией северокорейских ракет по Украине, сообщил в пятницу, 15 марта, глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
ВИДЕО: Северокорейский диктатор впервые воспользовался подарком Путина
North Korea's supreme leader Kim Jong Un seen in a luxurious Aurus Senat limousine gifted by Putin from Russia.#NorthKorea #Putin #Moscow #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/kdfkFKvNz7— Target Reporter (@Target_Reporter) March 16, 2024
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