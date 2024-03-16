По данным российских государственных СМИ, Aurus стал первой российской маркой автомобилей класса люкс. Эти автомобили используются в поездках высокопоставленных чиновников с 2018 года, когда Путин впервые проехал на лимузине Aurus во время своей инаугурации.

Ким Чен Ын обладает обширной коллекцией роскошных автомобилей иностранного производства, которые, предположительно, были ввезены в его страну контрабандой.

Во время визита в Россию Ким Чен Ын путешествовал на лимузине Maybach, который был привезен в одном из вагонов его специального поезда. Сообщается, что среди его лимузинов есть Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard и Maybach S62.

За последний год две страны-агрессора - Северная Корея и Россия - значительно расширили свое военное сотрудничество.

Зарегистрировано около 50 случаев запуска Россией северокорейских ракет по Украине, сообщил в пятницу, 15 марта, глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

ВИДЕО: Северокорейский диктатор впервые воспользовался подарком Путина

North Korea's supreme leader Kim Jong Un seen in a luxurious Aurus Senat limousine gifted by Putin from Russia.#NorthKorea #Putin #Moscow #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/kdfkFKvNz7 — Target Reporter (@Target_Reporter) March 16, 2024

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