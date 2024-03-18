Пн, 18.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Репортаж ⟩ Как прошли "выборы" президента России в Риге

Artūrs Bikovs rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

В воскресенье, 17 марта, в третий и последний день так называемых президентских "выборов" в России, во многих странах мира прошел митинг "Полдень против Путина". Состоялся он и в Латвии: в 12:00 у посольства собрались как протестующие, так и те, кто планировал голосовать за другого кандидата, а не за кремлевского диктатора Владимира Путина. TVNET пообщался как с избирателями, так и с российской актрисой Чулпан Хаматовой и редактором издания "Новая газета. Европа" Кириллом Мартыновым.

Видео: "Выборы" президента России в Риге

Первые избиратели и протестующие прибыли задолго до полудня. Как сообщалось ранее, у входа на избирательный участок находились представители Государственной пограничной охраны. Утром очереди были очень небольшие - казалось, что полицейских было больше, чем желающих бросить бюллетень в урну.

Галерея: "Выборы" президента России в Риге

Однако с приближением полудня количество людей возле посольства возросло. Протестующие собрались возле здания с плакатами против Путина, призывами остановить войну и поддержать Украину, а многие почтили память недавно скончавшегося оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, некоторые прибыли также с бело-сине-белыми и украинскими флагами.