Репортаж ⟩ Как прошли "выборы" президента России в Риге

В воскресенье, 17 марта, в третий и последний день так называемых президентских "выборов" в России, во многих странах мира прошел митинг "Полдень против Путина". Состоялся он и в Латвии: в 12:00 у посольства собрались как протестующие, так и те, кто планировал голосовать за другого кандидата, а не за кремлевского диктатора Владимира Путина. TVNET пообщался как с избирателями, так и с российской актрисой Чулпан Хаматовой и редактором издания "Новая газета. Европа" Кириллом Мартыновым.
Видео: "Выборы" президента России в Риге
Первые избиратели и протестующие прибыли задолго до полудня. Как сообщалось ранее, у входа на избирательный участок находились представители Государственной пограничной охраны. Утром очереди были очень небольшие - казалось, что полицейских было больше, чем желающих бросить бюллетень в урну.
Галерея: "Выборы" президента России в Риге
Однако с приближением полудня количество людей возле посольства возросло. Протестующие собрались возле здания с плакатами против Путина, призывами остановить войну и поддержать Украину, а многие почтили память недавно скончавшегося оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, некоторые прибыли также с бело-сине-белыми и украинскими флагами.