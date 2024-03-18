Пограничники в сотрудничестве с Государственной полицией остановили в Асунской волости микроавтобус Mercedes Benz, которым управлял негражданин Латвии. В ходе проверки документов выяснилось, что в микроавтобусе находились десять граждан Индии без проездных документов, действующих виз и видов на жительство.

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело за предоставление большому количеству лиц возможности нелегально находиться в Латвии. Мужчина помещен под арест с возможностью внесения залога в размере 20 000 евро.

За три дня выявлено 136 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

Государственная пограничная охрана (ГПО) за три последних дня выявила 136 попыток нелегальных иммигрантов незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили в пограничной охране.

В этом году зарегистрировано уже 496 попыток нелегального проникновения в Латвию, а пять человек были допущены на территорию страны, в том числе трое - в воскресенье.

Как сообщалось, с 13 марта вновь введен усиленный режим охраны восточной границы, который будет действовать до 12 сентября этого года.

ГПО обеспечивает непрерывную охрану восточной границы, однако в связи с ростом числа попыток незаконного пересечения границы Государственной полиции и Национальным вооруженным силам поручено оказывать ГПО необходимую поддержку.

Осенью прошлого года пограничники в среднем за сутки предотвращали до 100 попыток проникновения в Латвию, но в зимние месяцы их число значительно сократилось, и в течение нескольких недель не фиксировалось ни одной попытки пересечь границу.

С наступлением более теплой погоды попытки нелегальных мигрантов проникнуть на территорию Латвии возобновились. Сообщения об усилении потока нелегальных иммигрантов с территории Беларуси поступают также из Литвы и Польши.

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