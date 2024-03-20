Видео ⟩ Лева Би-2: "Я знаю точно, что Россия эту войну уже проиграла"

Лева не скрывает, что вначале у него была обида из-за упреков, что сыпались в адрес "Би-2" из РФ. Потом в какой-то момент ему просто стало все равно:

"В данном случае я получил свободу, которой мне не хватало последние лет 10-15. Которая теперь мне позволяет испытывать душевный покой, во-первых. Во-вторых, это свобода творчества. Свобода самовыражения".

Пребывание в тюрьме в Таиланде для Левы не прошло бесследно. Оказалось, что музыкант испытал посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

В Испании ему пришлось обратиться к специалистам и пройти лечение: "Нас там не пытали. Ничего такого унизительного прям не было. Были проблемы, да, с которыми боролись, но в то же время ПТСР существует".

Лева указал, что за себя во время заключения в Таиланде он вообще не переживал, потому что у него только израильское гражданство: "Там была самая главная задача - спасти людей незащищенных, которые являются участниками нашей группы, у которых нет другого гражданства". Музыкант благодарен Израилю, который нашел силы забрать всех. Теперь у Левы изменилось отношение к безопасности.

"Я знаю точно, что Россия эту войну уже проиграла. Я знал это в первый день войны. Потому что это не та война, после которой наступает долгожданный мир [...]. Все же ждут, что украинцы выиграют и тогда в России точно что-то изменится. Мне кажется, что только начнется самое страшное - это гражданская война.

Я даже могу представить, что она начнется во время войны. Может быть, это и будет тем триггером. Это не спецоперация, которую они рассчитывали на три дня. Это превратилось в кровавую бойню, от которой волосы дыбом встают. Я не думаю, что эта война может быть закончена и все об этом забыли. Последствия для России будут катастрофические".

В ближайшее время Лева не представляет свое возвращение в Россию.

Видео: Интервью с Левой Би-2

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