Становится ли в Латвии меньше солнца?

К примеру, были случаи когда количество световых часов находилось на нулевой отметке.

Особенно здесь выделяются Алуксне (октябрь 2018 г.), Рига (1997, 1999 и декабрь 2005 г.), Колка (ноябрь 1992 г.) и Даугавпилс (ноябрь 2003 г.) с нулевым количеством солнечных часов в месяц.

Зимний пейзаж в Латвии Фото: Edijs Pālens/LETA

Значительно меньше солнца было в декабре 2007 года в Даугавпилсе (1 час), в декабре 2000 года в Зосены (2 часа), в ноябре 2003 года в Зиланы (2 часа).

В том же 2007 году в Даугавпилсе продолжительность солнечного дня составила час, в Айнажи - 5 часов, в Зосены - 6 часов, в Лиепае - 7 часов, в Руцаве - 10 часов, в Добеле - 12 часов, а в Колке - 13 часов (в среднем по Латвии 8 часов).

Специалисты также добавили, что в декабре (а также в январе и ноябре) среднемесячный максимум UVI (индекс ультрафиолетового излучения) в Латвии с 2007 по 2022 год был равен 0.

Таким образом, не стоит переживать, что в Латвии якобы становится меньше солнца и солнечных дней в декабре, так как бывало, что солнце в декабре в Риге не светило совсем. Для нашего региона это является нормой. В свою очередь, Ранкс заметил, что если в Латвии лето будет таким, то это будет плохо для сельского хозяйства.

Зимний пейзаж в Айзкраукльском крае Фото: Sintija Zandersone/LETA

Бывает ли декабрь в Латвии солнечным?