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Видео ⟩ В Тинужи на скорости 240 км/ч: Госполиция установила личности молодых "гонщиков"

rus.tvnet.lv
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В Тинужи молодые люди разогнались до 240 км/ч и лишь чудом избежали трагедии
В Тинужи молодые люди разогнались до 240 км/ч и лишь чудом избежали трагедии Фото: Ekrānuzņēmums no "Instagram" video

В связи с распространившимся во вторник, 19 марта, в социальных сетях видео, на котором видно, как водитель автомобиля Audi грубо нарушает правила дорожного движения, Госполиция начала процесс об административном правонарушении. Полиция установила личности предполагаемого водителя и пассажиров.

Продолжается работа по выяснению обстоятельств и закреплению совокупности доказательств. В связи с этим полиция призывает откликнуться очевидцев произошедшего или водителей, которые могли зафиксировать момент происшествия с помощью видеорегистратора, позвонив по номеру телефона 67829185 или 110.

Уже сообщалось, что во вторник, 19 марта, молодые люди в Тинужи разогнались до 240 километров в час и только чудом избежали трагедии, свидетельствует информация, опубликованная Sadursme в Instagram.

На видео видно, как молодые люди едва не столкнулись с движущимся навстречу грузовиком, в последнюю минуту повернув в сторону. В какой-то момент авто также временно съезжает с дороги, после чего водитель начинает движение медленнее.

После этого Audi останавливается и, судя по голосам, молодые люди обсуждают состоявшуюся поездку. У автомобиля дымятся тормоза, и снимающий замечает, возможно, полученную во время поездки небольшую царапину на правом боковом зеркале.

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