Видео ⟩ В Тинужи на скорости 240 км/ч: Госполиция установила личности молодых "гонщиков"

Saistībā ar vakar sociālajos tīklos izplatījušos video, kur redzams, kā automašīnas Audi vadītājs rupji pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus, Valsts policija ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu. Policija ir noskaidrojusi iespējamā autovadītāja un pasažieru identitātes. 1/2 — Valsts policija (@Valsts_policija) March 20, 2024

Продолжается работа по выяснению обстоятельств и закреплению совокупности доказательств. В связи с этим полиция призывает откликнуться очевидцев произошедшего или водителей, которые могли зафиксировать момент происшествия с помощью видеорегистратора, позвонив по номеру телефона 67829185 или 110.

Уже сообщалось, что во вторник, 19 марта, молодые люди в Тинужи разогнались до 240 километров в час и только чудом избежали трагедии, свидетельствует информация, опубликованная Sadursme в Instagram.

На видео видно, как молодые люди едва не столкнулись с движущимся навстречу грузовиком, в последнюю минуту повернув в сторону. В какой-то момент авто также временно съезжает с дороги, после чего водитель начинает движение медленнее.

После этого Audi останавливается и, судя по голосам, молодые люди обсуждают состоявшуюся поездку. У автомобиля дымятся тормоза, и снимающий замечает, возможно, полученную во время поездки небольшую царапину на правом боковом зеркале.

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