Виктор Орбан поздравил Путина с победой на "выборах" - единственный из лидеров стран ЕС

По его словам, Орбан отправил письмо Путину после объявления окончательных результатов "выборов" в России, то есть 21 марта. Премьер-министр заявил, что Венгрия "поддерживает мир".

"Мы убеждены, что поддержание диалога является предпосылкой для скорейшего достижения мира", - говорится в письме. Орбан также заверил Путина, что Венгрия "готова расширять сотрудничество между странами в сферах, не ограниченных международным правом".

На данный момент Орбан стал единственным лидером государства ЕС, который поздравил Путина с его ожидаемой победой на "выборах".

Кроме него это сделали президенты Ирана, Турции, Венесуэлы, Египта, Сербии, Узбекистана, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава КНДР Ким Чен Ын, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, политический лидер ХАМАС Исмаил Хания и нелегитимный глава Беларуси Александр Лукашенко.

15 марта, в первый день основного голосования на "выборах" президента РФ, президент Европейского совета Шарль Мишель опубликовал в микроблоге Х саркастический пост, в котором поздравил Владимира Путина с победой.

"Хочу поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора", - написал он.

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.



No opposition.

No freedom.

No choice. — Charles Michel (@CharlesMichel) March 15, 2024

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