Украинская разведка: "Атака террористов в Москве - провокация спецслужб РФ по указаниям Путина"

"Несомненно, речь идет о спланированной спецслужбами Кремля операции против своих граждан, чтобы дискредитировать как Украину, так и весь свободный мир", - сказал Юсов. По его словам, цель операции - оправдать еще более суровые удары по Украине и полную мобилизацию в России. Публичное исполнение смертной казни в Москве нужно понимать как угрозу Путина еще больше эскалировать и расширить войну.

Юсов также добавил, что "международное сообщество об этом было хорошо проинформировано" и "иностранные граждане, находящиеся на территории России, были предупреждены".

Как уже сообщалось, вечером в пятницу в "Крокус Сити Холл" ворвались неизвестные и открыли огонь из автоматов. Это одна из крупнейших концертных площадок в Москве — она может принять до 6200 человек. В зале вечером были тысячи людей — они пришли на концерт группы "Пикник", все билеты были раскуплены. По официальным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 60 человек, еще 146 пострадали.

Представители Русского добровольческого корпуса (РДК) отрицают участие в атаке на "Крокус Сити Холл", пишет "Новая газета. Европа". Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Киев не причастен к нападению. Администрация США также заявила, что у нее нет никаких данных, которые позволили бы предполагать, что за нападением на концертный зал в Москве стоит Украина, отражающая российскую агрессию.

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